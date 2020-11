Jezdci děkují svatozáři a diví se zničené bariéře. Ricciarda zklamala F1 opakující záběry nehody

Prohlášení všech jezdců po závodě by se dala shrnout stejnými slovy: „Výsledek závodu není důležitý, hlavně, že Romain je v pořádku.“

Jezdci si ale všímali také některých aspektů nehody a nejen nehody.

„Bariéra by takhle selhat neměla, řekl Vettel. „Je dobré, že auta jsou bezpečnější, než tomu bylo v minulosti, ale bariéra by neměla selhat a auto by nemělo hořet takovým způsobem.“

„Nevím, co se tam stalo. Myslím, že v této fázi je těžké to říci, ale hlavní je samozřejmě to, že se dostal ven.“

Hamilton je vděčný, že svatozář zafungovala

„Bylo šokující to vidět,“ řekl Hamilton. „Když nastoupím do auta, vím, že riskuji a respektuji nebezpečí, která v tomto sportu jsou.“

„Kokpit... nevím, jakých géček dosáhl, ale jsem velmi vděčný, že svatozář fungovala, jsem vděčný, že mu bariéra nerozřízla hlavu nebo něco takového. Mohlo to být mnohem horší.“

„Je to připomínka nám a doufejme, že i lidem, kteří se dívají, že se jedná o nebezpečný sport, a proto se snažíme tlačit na maximum a hrát si s tímto limitem, ale musíte mít také respekt.“

„Ukazuje to úžasnou práci, kterou formule 1 odvedla, kterou odvedla FIA v průběhu času, že je možné z něčeho takového odejít po svých. Bude to prošetřeno a udělají hodně práce, aby zajistili, že se to už nebude opakovat.“

Kvjat byl původně naštvaný

Grosjean skončil v bariéře po kontaktu s vozem Daniila Kvjata. „Byl to strašidelný okamžik,“ řekl Kvjat pro Sky. „Viděl jsem ho a zpočátku jsem byl velmi naštvaný, že takhle narazil. Říkal jsem si, co to dělá...“

„Ale pak se svůj názor okamžitě změnil, když jsem v zrcátkách viděl oheň. Doufal jsem, že je v pořádku.“

„Vůbec se mi nelíbilo, co jsem viděl ve svých zrcátkách a jsme rádi ... jsem rád, že je v pořádku. Upřímně. Opravdu, tohle vám připomene, že to, co děláme, je nebezpečné.“

Magnussen: Zázrak

„Byl to opravdu šok,“ řekl Grosjeanův týmový kolega Kevin Magnussen. „Neuvěřitelná nehoda. Tohle vidět nechcete. Byl jsem nervózní a trochu divně se mi nastupovalo do auta. Chcete jen vidět Romaina, že je v pořádku. Ale vidět ho odcházet od té nehody je upřímně řečeno neuvěřitelné. Myslím, že je to nejhorší nehoda, jakou jsem kdy viděl a to, že byl naživu, je opravdu zázrak.“

Ricciardovi se nelíbily opakované záběry

Formule 1 ukazuje záběry nehody vždy až v okamžiku, kdy je zřejmé, že je jezdec v pořádku. Daniel Ricciardo však přesto nebyl opakovanými záběry zrovna nadšený.

„Chci vyjádřit své znechucení a zklamání z formule 1,“ řekl jezdec Renaultu ještě před restartem závodu.

„Způsob, jakým byl incident Grosjeana vysílán znovu a znovu a znovu, byl naprosto neuctivý a bezohledný k jeho rodině, ke sledování všech našich rodin.“

„Chystali jsme se znovu závodit a pokaždé, když jsme se podívali na televizi, byla tam ohnivá koule a jeho rozpůlené auto. Myslím, že to můžeme vidět zítra, dnes to vidět nemusíme.“

„Doufám, že se ozvali i další jezdci. Byl bych velmi překvapen, pokud to tak necítí všichni.“

„Sledoval jsem obrazovku, protože jsem chtěl vidět, co se stalo,“ řekl Bottas. „Jakmile jsem to viděl, snažil jsem se tomu vyhnout, ale všude to opakovali.“

„Nevím, možná je to otázka pro lidi, kteří to sledují, pro fanoušky, jestli chtějí vidět 20 opakování nebo ne.“

Max Verstappen řekl, že pokud by některý jezdec nechtěl po nehodě závodit, tak by se s ním jako šéf týmu nemazlil.

„Nechápu, proč by neměl závodil,“ řekl. „Pokud by nezávodil, tak kdybych byl šéfem týmu, řekl bych mu, že se už neposadí do auta.“