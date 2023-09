Jezdci chtěli v Singapuru čtvrtou DRS. Týmy se na tom ale neshodly

Kvůli stavebním pracím došlo k dočasné změně layoutu okruhu. Čtyři téměř devadesátistupňové zatáčky zmizely a nahradila je téměř 400 metrů dlouhá rovinka.

Změna okruhu trochu uleví pneumatikám a také sníží časy na kolo. Jezdci ale chtěli zajít ještě dál a na nově vzniklou rovinku mezi zatáčkami 15. a 16. o délce 400 metrů umístit čtvrtou DRS.

Jezdci tam akcelerují ze 14. zatáčky, takže by to mohlo být místo, kde by se mohlo předjíždět, nebo by se tam mohl jezdec dotáhnout na soupeře a měl pak jednodušší práci na cílové rovince.



Letošní verze okruhu. Foto: Mercedes

Podle FIA ale nedošlo k jasnému konsenzu mezi týmy. Jezdci snahu o další DRS zónu nevzdávají a chtějí téma diskutovat na pátečním briefingu. Je ale nepravděpodobné, že by ještě došlo ke změně.

„Je to něco, o čem se uvažovalo po změně layoutu pro letošní rok a FIA před několika týdny kontaktovala všechny týmy, aby požádala o jejich zpětnou vazbu a názor,“ uvedla FIA pro Motorsport.com. „Týmy, které odpověděly, však nedosáhly jasného konsenzu a po našich bezpečnostních simulacích bylo rozhodnuto, že se touto záležitostí nebudeme dále zabývat.“