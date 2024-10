Jezdci chtějí s FIA řešit tresty z Austinu. Závodění by mělo být férové a jasné, říkají

Mezi diskutované tresty patřila penalizace pro Piastriho ze sprintu (vytlačení Gaslyho) a potom především penalizace pro Norrise, kvůli které přišel o třetí místo.

„Myslím, že existuje pravidlo, jak je napsáno, a existuje zdravý rozum, jak chcete k závodění přistupovat. V současné době existuje tato šedá zóna, která nám jezdcům umožňuje těžit z nařízení určitým neférovým způsobem přístupu k závodění,“ řekl Gasly.

„Je to něco, na čem se asi všichni shodneme a na čem se bude s FIA pracovat, aby se to zlepšilo, protože došlo k několika incidentům, které v nás zanechaly smíšené pocity ohledně rozhodnutí, která z toho vzešla. Myslím si, že všichni potřebujeme nějaké vyjasnění a trochu lépe napsaná pravidla, abychom do budoucna zlepšili závodění.“

Podle Leclerca budou jezdci situaci z Austinu řešit v pátek s ředitelem závodu Nielsem Wittichem.

„V Austinu jsem viděl pár věcí, které bychom možná měli prodiskutovat s FIA, protože mám pocit, že tresty byly někdy až příliš přísné,“ řekl Leclerc. „Musíme se ujistit, že se všichni sladíme, FIA i my jezdci, aby bylo jasné, co můžeme dělat a co ne.“

„Myslím, že Oscarovo předjíždění v sobotu si nezasloužilo trest. Ale je to průběžný proces, který se vždy snažíme s FIA optimalizovat, a je to diskuse, kterou určitě povedeme během tohoto brífinku.“

Alexander Albon se domnívá, že FIA musí revidovat svá pravidla, aby zakázala obranný manévr, jaký Verstappen předvedl, když vyjel mimo trať, aby zabránil Norrisovi v předjetí.

„Ano, s největší pravděpodobností by to tak mělo být. Myslím, že je to ošemetné, protože on má sice stále kontrolu (Norris nebyl podle stewardů ve vrcholu zatáčky vedle něj, pozn. redakce), ale i tak to bylo mimo trať. Nejspíš tam musí být nějaký dodatek, že pokud sám skončíte mimo trať, musíte vrátit pozici nebo něco takového.“

Podle Albona k tomu ale přispívají asfaltové únikové zóny.

„Vlastně bychom o tom ani neměli mluvit,“ řekl oficiálnímu kanálu F1. „Mám pocit, že způsob, jakým jsou nyní tratě navrženy, nám toho hodně dovoluje.“

„Skvělým příkladem byl Red Bull Ring, na kterém tam dali štěrk. Odstranilo to problém traťovými limity, ale také to odstranilo ten druh závodění, kdy je to všechno tak trochu padesát na padesát. Myslím, že by to byla správná cesta.“

„Vím, že to pro organizátory není vždy logické nebo snadné, ale díky tomu by bylo takové závodění mnohem přehlednější a srozumitelnější a jezdci by věděli, kdy se toho nedopouštět a nevyjíždět z tratě.“

Pohled Albona sdíleli také mnozí další jezdci. „První zatáčka, dvanáctá zatáčka a dokonce i jedenáctá zatáčka mohou být v tomto ohledu docela obtížné,“ řekl Pérez o Okruhu Amerik. „Může to být ve váš prospěch nebo proti vám. Myslím, že například tady by to problém nebyl.“