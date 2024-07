Jezdci Astonu Martin vsadili na strategii jedné zastávky, bodoval osmý Alonso

Dvojnásobný mistr světa vyrážel do závodu ve Spa-Francorchamps z osmého místa na střední sadě. Tu ve 13. kole vyměnil za tvrdou sadu, se kterou dojel až do cíle.

Po 44. kolech byl klasifikován na devátém místě, díky diskvalifikaci vítězného George Russella se posunul na osmé místo.

„Jsem spokojen s dnešním osmým místem a čtyřmi body. Pro dnešek jsme měli naplánovaných několik různých strategií. Natáhli jsme první stint na střední sadě. Na tvrdé sadě jsme pak dobře kontrolovali rychlost, také opotřebení pneumatik bylo dobré,“ řekl Alonso.

„Mysleli jsme si, že by mohla být šance na safety car. Když ale nepřišel, řekli jsme si, proč to nenatáhnout a nezůstat na strategii jedné zastávky. Toto rozhodnutí se vyplatilo a my získali body.“

Stroll neudržel bodovanou desítku

Na body sahal také Lance Stroll, v posledních kolech se ale potýkal s opotřebením svých pneumatik, svou pozici Kanaďan nedokázal udržet a skončil jedenáctý.

„Během závodu bylo jasné, že opotřebení pneumatik bylo menší, než jsme čekali, rozhodli jsme se proto pro strategii jedné zastávky,“ řekl Stroll.

„Pár kol před cílem jsme jeli na desátém místě, ale v tu chvíli jsem měl problémy s pneumatikami a neměl jsem rychlost, abych udržel pozici. Chyběla nám rychlost, abychom dnes mohli bojovat o lepší výsledek. Jako tým máme podle mě ještě hodně práce, abychom dostihli nejlepší čtyři týmy.“