Jezdci Alpine si užili vzájemné souboje. Alonso ale nakonec cíl neviděl

Úvod závodu zpestřil souboj mezi jezdci Alpine, kteří jeli v Džiddě (zatím) naposledy s růžovým vozem. Od Austrálie sice růžová nezmizí, ale vůz bude více v modré.

Jezdci Alpine později bojovali například s Bottasem, který ale cíl neviděl – stejně jako Alonso, který měl technické problémy v podstatě ve stejnou dobu. Přišel o výkon a jen pomalu se dostával do blízkosti boxů.

„Zatím nevíme, co se stalo, ale dnes večer to prošetříme,“ řekl Alonso po závodě. „Dnes jsme sice ztratili porci bodů, ale je dobré vidět, že vůz dnes večer i po celý víkend fungoval dobře. Myslím, že jsme si dnes zasloužili šesté místo a jeli jsme dobrý závod, takže je smůla, že jsme se nedokázali dostat do cíle.“

„Souboj s Estebanem na trati byl férový, vždy se při tom navzájem respektujeme. I v Bahrajnu jsme svedli několik těsných soubojů a vždy se snažíme udělat maximum pro tým. Během závodu jsem byl o něco rychlejší, a tak jsem předjel a musel jsem si dávat pozor i na Bottase. Dnes jsme mohli získat dvojité body, ale stále jsme v šampionátu čtvrtí a v Austrálii pojedeme znovu.“

Esteban Ocon svedl v závěru závodu souboj s Norrisem, kterého předjel jen pár desítek metrů před cílovou čárou (viz video níže) a porazil ho o 0,107 sekundy.

„Jsou to pro nás opět dobré body a celkově jsem se svým závodem spokojený,“ řekl Ocon. „Souboj s Fernandem byl příjemný. Bylo to tvrdé, férové závodění kolo na kolo, které mi připomnělo časy na motokárách. S těmito vozy se dá opravdu závodit a sledovat vůz, což je pro tento sport dobré. Je škoda, že se nám nepodařilo dostat oba vozy na body, ale ukazujeme, že jsme konkurenceschopní a musíme v tom pokračovat. Byl to vzrušující závěr závodu, stejně jako to, že jsme Landa porazili na cílové čáře. Bylo to trochu jako vykoupení za loňský rok!“

„Z dnešního závodu máme smíšené pocity,“ řekl Otmar Szafnauer. „Celkově jde o další silný výsledek, který podtrhuje naši konkurenceschopnost. Pro Estebana je šesté místo skvělým výsledkem. Celý víkend si vedl solidně a je dobře, že se mu podařilo přetavit dobrý kvalifikační výkon ve slušnou porci bodů.“

„Máme však pachuť zklamání, že se nám nepodařilo dostat oba naše vozy na bodované pozice. Fernando bohužel odstoupil ze závodu poté, co jel celý večer velmi dobře. Prošetřujeme tento problém, abychom zjistili, k čemu přesně došlo. Je jasné, že náš vůz má potenciál bojovat o velké body, což dnes večer předvedli oba naši jezdci.“

„Jsme rádi, že je můžeme nechat závodit tvrdě a férově, protože to, že oba jezdci vytěží z vozu absolutní maximum, je nakonec to, kvůli čemu jsme tady. Všichni v týmu budeme po návratu do Enstonu a Viry nadále tvrdě pracovat, abychom se co nejlépe připravili na velmi očekávaný návrat formule 1 do Melbourne za dva týdny.“