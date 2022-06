Jezdci AlphaTauri zajeli v Baku nejlepší letošní kvalifikaci

Francouz dokonce porazil i sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona z Mercedesu, který na sedmém místě rozdělil oba jezdce italské stáje.

Už páteční tréninky naznačovaly, že AlphaTauri budou s Mercedesem a Alpinem na městské trati v Baku bojovat o pozici třetího nejrychlejšího týmu.

V kvalifikaci si piloti Red Bullu a Ferrari rozebrali pozice v prvních dvou řadách. Čtyři nejrychlejší se vešli do 455 tisícin sekundy.

Pátý George Russell z Mercedesu už na nejrychlejšího Charlese Leclerca ztrácí propastných 1,3 sekundy a o další necelé dvě desetiny pomalejší byl Gasly.

„Jsem velmi šťastný, je to moje nejlepší kvalifikace roku. Nemyslím, že jsme mohli doufat v něco více, je skvělé, že dnes máme v nejlepší desítce oba vozy,“ řekl Gasly.

„Tým odvedl skvělou práci, auto tady opravdu funguje. Tady v Baku je všechno možné, viděli jsme to vloni s našimi stupni vítězů. Na této trati je velmi snadné chybovat, vidíme spoustu červených vlajek, takže jsme v dobré pozici, kdy můžeme využít toho, když se něco stane vpředu.

„Máme jednu tvrdou sadu, ostatní týmy mají dvě, musíme se proto podívat na strategii, co chceme udělat, dnes jsem ale s naší výkonností opravdu spokojen.“

Cunoda letos podruhé v nejlepší desítce

Teprve podruhé se letos mezi deset nejrychlejších v kvalifikaci dostal Júki Cunoda.

Japonec bude z osmého místa startovat ve společnosti bývalých mistrů světa. Sedmý bude na roštu Hamilton, devátý Sebastian Vettel a desátý Fernando Alonso.

„Byl to dobrý den. S kvalifikací jsem opravdu spokojen, do Q3 jsem se dostal trochu se štěstím, myslím ale, že moje kolo bylo dobré, když uvážíme, že bylo na staré sadě pneumatik, takže s výkonností jsem spokojen. Jako tým jsme odvedli skvělou práci, děkuji všem. Snad tuto výkonnost přeneseme také do zítřku a závod dokončíme s oběma vozy na bodech,“ řekl Cunoda.