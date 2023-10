Jezdci AlphaTauri v Kataru neuspěli. Byli jsme příliš pomalí, uznal Cunoda

Júki Cunoda na pátý pokus porazil v závodě svého provizorního týmového kolegu Liama Lawspna. K bodům však měl i on velmi daleko.

Po nedávném nasazení velkého balíku s technickými novinkami předvedl tým AlphaTauri určitý výkonnostní vzestup. Na rychlost z předešlých dvou závodů v Singapuru a v Japonsku však jezdci italské stáje v Kataru navázat nedokázali.

Zatímco Júki Cunoda dojel na 15. místě, jeho kolega Liam Lawson skončil ještě o dvě příčky níže.

„Byl to náročný den a pocitově ještě více horký než v Singapuru. Můj start byl dobrý a hladký, získal jsem několik pozic a dostal jsem se na body. Ve voze jsem se cítil dobře a vyvážení bylo také dobré, ale byli jsme prostě příliš pomalí a nedokázali jsme udržet tempo,“ uvedl po dojezdu Japonec.

„Není snadné najít rychlé řešení, ale jsem přesvědčen, že společně s týmem projdeme data a uvidíme, jak se můžeme do budoucna zlepšit. Myslím, že Liam za nás v Austinu už nepojede, takže mu chci poděkovat, protože odvedl velmi dobrou práci. Užili jsme si společné chvíle jako dobří přátelé a týmoví kolegové,“ dodal Cunoda na adresu Lawsona, který v Kataru dojel na sedmnáctém místě.

„Závod byl opravdu náročný. Od začátku závodu jsme neměli žádnou rychlost a po celou dobu jsme měli problémy se stabilitou, takže je to něco, co je třeba analyzovat. Bylo velké horko, a když se s autem trápíte, je ještě těžší z něj dostat tempo. Zdá se, že to byl můj poslední závod před návratem Daniela (Ricciarda, pozn. red.), takže chci týmu moc poděkovat a je škoda, že jsme skončili takhle,“ prohlásil Lawson.