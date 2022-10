Jezdci AlphaTauri jsou po Singapuru frustrováni. Gasly z rozhodnutí týmu, Cunoda ze sebe

Pierre Gasly startoval ze 7. místa. V cíli závodu však byl až 10. Cunoda boural a závod nedokončil.

Gasly přezouval na slicky po 33 kolech. Například jezdci McLarenu, kteří pak dojeli pod stupni vítězů, přezouvali o tři kola později.

„Jsem dnes velmi zklamaný, takový výsledek jsme mít neměli,“ řekl Gasly. „Jeli jsme výborný závod, za Landem a před oběma astony martin, ale riskovali jsme, zajeli jsme do boxů velmi brzy a ztratili několik pozic. Úplně nerozumím tomu, proč jsme se tak rozhodli, takže budeme muset vše přehodnotit a poučit se z této chyby. Určitě jsme dnes přišli o spoustu bodů, takže to docela bolí, zejména v našem boji v šampionátu, protože dnes tam byla velká příležitost posunout se vpřed a my jsme ji nevyužili.“

Desáté místo Gaslyho vyneslo AlphaTauri 1 bod. Tým má na kontě 34 bodů, což je stejně jako Haas. Jenomže Aston Martin získal 12 bodů a je nyní o 3 body před italskou stájí, která je předposlední.

„Podmínky dnes byly opravdu zrádné, bylo těžké odhadnout dobu pro přezutí z přechodných na slicky,“ řekl Júki Cunoda.

„Stavěl jsme brzy, což znamenalo, že se jelo extrémně těžko, ale začali jsme získávat čas, takže to vypadalo pozitivně. Bohužel jsem udělal chybu. Absolutně špatně jsem odhadl brzdný bod, přijel jsem do zatáčky velmi rychle a naboural jsem do zdi, takže jsem ze sebe frustrovaný. Musím se zamyslet nad tímto víkendem a pak se připravit na domácí závod příští týden, na který se velmi těším, protože poprvé pojedu s vozem F1 v Suzuce.“

„Po veškeré tvrdé práci, kterou tým a jezdci během víkendu odvedli, se nám dnes večer nepodařilo maximálně využít příležitost získat s oběma vozy dobré body,“ řekl technický šéf týmu Jody Egginton.

„Důvodem je, že náš inženýrský tým se příliš brzy odhodlal k přechodu na suché pneumatiky. To stálo oba jezdce pozici na trati, přičemž Júki bohužel brzy poté vyjel mimo trať. Znamenalo to, že jsme do cíle dostali pouze jeden vůz a odjíždíme s mnohem menším počtem bodů, než jsme měli mít.“

„Jako tým si nyní závod podrobně projdeme, abychom pochopili, v jakých oblastech se můžeme zlepšit, a vezmeme si potřebné poznatky, abychom příště dokázali takové šance lépe využít, protože jsme dnes propásli velmi dobrou příležitost, kterou jsme potřebovali uchopit oběma rukama.“