Jezdci AlphaTauri doufají, že velký balík vylepšení pro Francii přinese významný krok vpřed

AlphaTauri je v šampionátu aktuálně na osmém místě s 27 body. Tým v posledních třech závodech nebodoval, a tak se před něj dostal i Haas.

„Rakousko byl jeden z nejtěžších závodních víkendů dosavadní sezóny a pravděpodobně ho ještě zhoršil formát sprintu,“ řekl Pierre Gasly.

„Vím, že je to pro všechny stejné, ale znamenalo to, že jsme před závodem neměli moc času na delší práci. Úroveň našeho výkonu v kvalifikaci byla v pořádku, ale ve sprintu jsme neměli žádné tempo. Pozitivní je, že jsem byl spokojen se svým přístupem k závodu a s úrovní koncentrace, vyvaroval jsem se chyb v traťových limitech takže to pro mě byl dobrý krok.“

„Na okruhu Paul Ricard jsem již několikrát závodil, a to v Euro-Formuli a formuli 3. Loňská velká cena pro mě byla docela obtížná, protože jsem musel startovat z boxové uličky poté, co jsem v kvalifikaci chyboval. Je to trať, na které potřebujete nastavení, které dobře funguje ve středně rychlých zatáčkách, a může být docela složité, protože máte rychlou rovinku a zatáčku Signes, ale také pomalé a středně rychlé zatáčky na konci sektorů 1 a 3.“

„Za normálních okolností by to zvýraznilo některá slabá místa našeho vozu, ale ve Francii budeme mít vylepšení, takže doufejme, že to už nebude náš případ. Je opravdu na čase, abychom se vrátili k tomu, že se dostaneme do Q3, abychom v neděli snáze získali body. Rozhodli jsme se spíše pro zásadní modernizaci než pro spoustu malých vylepšení.“

„Vylepšení je zaměřené na větší přítlak, protože jsme byli poměrně slabí ve středně rychlých a rychlých zatáčkách. Doufejme, že nám to přinese větší konzistenci a umožní nám to opět bojovat o špici středu pole.“

Ve zlepšení oproti Rakousku doufá také Júki Cunoda. „Vždy se raději dívám dopředu a doufám, že s aktualizacemi, které budeme mít na autě tento víkend, bude situace mnohem lepší. Týkají se hlavně aerodynamiky a měly by přinést skutečný výkonnostní nárůst, takže je rád vyzkouším na Ricardu v naději, že nás vrátí do boje o body.“