Jezdci Alfy Romeo odjeli dlouhé stinty a získali body

Alfa Romeo měla zajímavé strategie – krátký stint na měkké a hodně dlouhý na střední. Giovinazzi měl měkké na úvod, Räikkönen zase pro závěr závodu. V kombinaci s problémy soupeřů je to vyneslo na body.

Před závodem na Imole měl tým na svém kontě 5 bodů, o dva více než devátý Haas. V Imole získal 3 body, takže Haasu odskočil.

„Je to dobrý výsledek pro tým, který má oba vozy na bodech, takže můžeme být s našim závodem spokojeni,“ řekl Räikkönen.

„Věděli jsme, že dokážeme prodloužit životnost pneumatik, a tak jsme se rozhodli vydržet co nejdéle. Jakmile jsme zastavili, následoval brzy safety car, což je zjevně frustrující, ale nevím, jestli by to znamenalo velký rozdíl, kdybychom zastavili v té době.“

„Konečně jsme měli dobré závodní tempo a mohli jsme být na správném místě, abychom využili příležitosti.“

„Jsem opravdu rád za výsledek týmu a samozřejmě za body v mé domácí grand prix,“ řekl Giovinazzi.

„Byl to velmi silný závod. Skončit po startu z posledního místa v první desítce bylo opravdu to nejlepší, co jsme mohli udělat.“