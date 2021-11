Jezdci Alfy Romeo měli ve sprintu kontakt. Tým má po sobotě smíšené pocity

Jezdci Alfy Romeo se dostali do souboje se svým „oblíbeným“ soupeřem z posledních velkých cen – Fernandem Alonsem. Po tomto souboji došlo ke smolnému kontaktu mezi oběma jezdci Alfy Romeo. Räikkönen se roztočil.

„Na startu jsme odvedli dobrou práci a až do kontaktu Antonia s Kimim to vypadalo slibně,“ řekl Frédéric Vasseur.

„Oba se dobře dotáhli na Alonsa a je škoda, že došlo ke kontaktu v první zatáčce, protože Kimi se tím dostal až na konec balíku. Zbytek závodu už byl poměrně jednoduchý, protože pozice zůstaly až do konce poměrně statické, takže jsme mohli mít s oběma vozy šanci získat jedno místo před zítřejším závodem. Výsledek v nás zanechává smíšené pocity – s Antoniovým závodem jsme spokojeni, ale jsme zklamaní, že se Kimi dostal do tohoto kontaktu a ztratil místa.“

„Šel jsem na vnější stranu od Alonsa, on šel po vnitřní straně a než jsme se dostali do první zatáčky, už jsem pořádně neviděl, co se děje na vnitřní straně,“ řekl Räikkönen. „Měli jsme jen nepatrný dotyk, ale to stačilo na to, aby mě to roztočilo. To je asi tak všechno. Pro zítřejší závod mi to samozřejmě nepomůže. Nebude snadné startovat z osmnáctého místa, ale pokusíme se udělat vše pro to, abychom nějakou ztrátu dohonili.“

„Výsledek ve sprintu nebyl špatný, třinácté místo není nejlepší, ale můžeme odtud dobře bojovat,“ řekl Giovinazzi. „Jsem spokojený s tím, jak závod dopadl, a těším se, co předvedeme zítra. Co se týče incidentu s Kimim, je škoda, že jsme se dostali do kontaktu. Nevím, co se stalo. Na rovince jsme jeli ve třech, já jsem si vybral vnitřek a pak jsem najednou viděl Kimiho na vnější straně. Dotkli jsme se pneumatik, snažil jsem se tomu vyhnout, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Byl jsem na vnitřní straně a normálně jsem brzdil. Bohužel jsem si také trochu poškodil přední křídlo, což mi v poslední zatáčce působilo velkou nedotáčivost.“