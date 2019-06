Jezdci Alfy Romeo dosáhli v rakouské kvalifikaci nejlepších letošních výsledků

20:19 | Hamilton nakonec odstartuje po započítání Magnussenovy penalizace 4., Norris 5.

19:14 | Hamilton: Dnešní penalizaci jsem si naprosto zasloužil a nemám problém ji přijmout. Byla to moje chyba a já za to nesu plnou odpovědnost. Nebylo to úmyslné.

17:10 | Russell dostal za zdržení Kvjata penalizaci 3 míst a 1 trestný bod.

16:37 | Hamilton a Räikkönen jdou před sportovní komisaře v 17:00.