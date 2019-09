Jezdcem dne se v GP Singapuru 2019 stal vítězný Vettel

Jezdcem dne se v Singapuru stal Sebastian Vettel. Němec odstartoval do závodu ze třetího místa. Díky dřívější zastávce se dostal nejen před Hamiltona ale také před týmového kolegu. Poté, co předjel jezdce, kteří stavěli později, se Vettel dostal na první místo, které udržel až do cíle závodu.

Jezdci dne v předešlých závodech

Jezdec ∑ AU BH CN AZ ES MC CA FR AT GB DE HU BE IT SG RU JP MX US BR AE M. Verstappen 5 X X X X X Ch. Leclerc 4 X X X X S. Vettel 2 X X L. Norris 2 X X V. Bottas 1 X A. Albon 1 X

Foto: Getty Images / Lars Baron