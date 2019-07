Jezdcem dne se v GP Německa 2019 stal Verstappen

Max Verstappen startoval do závodu ze druhého místa. Po startu se sice propadl, ale v průběhu chaotického závodu se dostal do čela, které udržel až do cíle a počtvrté v letošní sezóně se stal jezdcem dne.

Jezdci dne v předešlých závodech

Jezdec ∑ AU BH CN AZ ES MC CA FR AT GB DE HU BE IT SG RU JP MX US BR AE M. Verstappen 4 X X X X Ch. Leclerc 3 X X X V. Bottas 1 X A. Albon 1 X S. Vettel 1 X L. Norris 1 X

Foto: Getty Images / Charles Coates