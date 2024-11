Jezdce znepokojuje situace ve FIA. Chtějí vědět, kdo bude vyhozen příště

Janette Tanová skončila krátce předtím, než měla převzít řízení posledních dvou víkendů Formule 2 jako ředitelka závodu. Roli převezme ředitel závodu F1 Rui Marques, pro kterého to nebude snadné.

Vyhozen byl také steward Tim Mayer a před pár týdny dosavadní ředitel závodu Niels Wittich.

Nedávno poslali jezdci prostřednictvím své asociace GPDA dopis vedení FIA, ve kterém kritizovali prezidenta FIA.

„Chci říct, že zrovna když jsme žádali, řekněme, trochu transparentnosti a konzistentnosti, zbavujeme se dvou velmi důležitých lidí v řídícím orgánu,“ řekl ředitel GPDA George Russell, kterého cituje Autosport.

„Nějak se to otočilo o 360 stupňů. Stále nemáme žádné zdůvodnění Nielsova odvolání. Myslím, že o Timově odchodu nebyl nikdo informován, a o novém řediteli závodů, který bude dělat tento víkend i Formuli 2, jsem se poprvé dozvěděl až z médií.“

„Samozřejmě, že v každé organizaci, pokud vám odcházejí lidé nebo se mění personál, nikdy to nebude stabilní prostředí a lidé se musí naučit nová pravidla. To je velmi náročné pro každý tým a pro všechny v rámci FIA to teď musí být extrémně náročné.

„Byli bychom rádi, kdybychom si udělali trochu jasno a pochopili, co se děje... a kdo dostane padáka příště.“

Odchody Tana a Mayera jsou jen špičkou ledovce. V říjnu se FIA rozloučila s ředitelem komunikace Lukem Skipperem a generálním tajemníkem pro mobilitu Jacobem Bangsgaardem.

Koncem loňského roku rezignovali sportovní ředitel Steve Nielsen i technický ředitel pro monoposty Tim Goss a odešla také Deborah Mayerová, šéfka komise FIA pro ženy v motorsportu.

Russell doufá, že to, co se dělo uvnitř FIA, nebude mít širší důsledky.

„Rozhodně, pokud jde o FIA, hodně se toho mění a mění se toho příliš mnoho a příliš rychle.“

„Myslím, že všichni mají důvěru v Liberty a důvěru ve Stefana. Byl to závodník a má závodění v krvi, takže dělá všechno pro to, aby na tom byl sport co nejléle. Všichni se snaží pro týmy udělat maximum a Liberty a Stefano odvedli tak skvělou práci.“

„Musíme se jen ujistit, že sport v této pozici zůstane, nebo že se bude dále rozvíjet. A jediná věc, která se všemi těmi změnami souvisí, je, že doufám, že to nebude mít negativní dopad.“