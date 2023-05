Jezdce vybíráme na základě schopností, nikoliv marketingu, reagoval Marko na kritiku Ralfa Schumachera

Poradce Red Bullu Helmut Marko odmítl, že by měl problém s nositeli jména Schumacher. Zároveň naznačil, proč Red Bull nezvažoval angažování Micka Schumachera.

Ralf Schumacher nedávno uvedl, že má konzultant Red Bullu Helmut Marko problém s příjmením Schumacher.

Bývalý pilot F1 to uvedl v kontextu toho, že si Red Bull jako nástupce Pierra Gaslyho ve svém juniorském týmu AlphaTauri vybral Nycka de Vriese, přičemž o Micku Schumacherovi, jednom z možných kandidátů, podle Marka rakouská značka ani neuvažovala.

Osmdesátiletý Rakušan, který má v Red Bullu mj. na starost juniorský program, to nyní vyvrátil a naznačil, proč na angažování mladého Schumachera, jenž má za sebou dvě sezony v F1 s týmem Haas, nedošlo.

„Se jménem Schumacher nemám problém,“ nechal se slyšet Marko v rozhovoru pro rakouské Oe24.

„S Ralfem mluvím pravidelně. V jednom se ale plete – náš program ve formuli 1 je založen na výkonnosti, nikoliv na marketingu,“ vysvětlil Marko.

Mick Schumacher, synovec Ralfa Schumachera, je momentálně bez závodní sedačky a plní roli rezervního pilota u Mercedesu. V poslední době se nicméně objevily spekulace, že by v dohledné době mohl 24letý Němec zamířit do Williamsu, kde by nahradil Američana Logana Sargeanta.