Jezdce Red Bullu trápily pneumatiky

I když Verstappen strávil velkou část závodu osamocen, viděl před sebou třetího Charlese Leclerca na ferrari. To bylo pro mladého Nizozemce podle jeho slov motivací.

„Závod byl místy trochu osamělý, ale nebyl nudný, jelikož jsem měl na dohled Charlese, což byla dobrá motivace v tom snažit se držet jeho časů na kolo. Musíte tlačit, i když tam nejsou vozy, se kterými přímo bojujete,“ řekl Verstappen.

„Vždy chci vidět, jak rychle dokážeme jet a chci tlačit, jak to jde. Ve druhém stintu to vypadalo celkem dobře, ale šest nebo sedm kol před koncem jsem přišel o přilnavost na zadních pneumatikách a nemohl jsem se na ně spolehnout. Myslím, že snaha udržet se na začátku s Charlesem se hodně podepsala na mých pneumatikách, ale jsem rád, že jsem před jedním Ferrari a dojel jsem čtvrtý na trati, která nám neseděla.“

Gasly získal bod

Gasly naopak nebude na domácí závod vzpomínat v dobrém. Francouz se trápil zejména s přilnavostí pneumatik. Nakonec skončil Gasly po penalizacích Riccirda na 10. místě.

„Byl to dlouhý, náročný den a já jsem zklamaný, obzvlášť tady ve Francii. Od kvalifikace jsem se potýkal s přilnavostí a v závodě to bylo stejné. V tuto chvíli pro to nemám odpověď, ale jsem si jistý, že budeme všechno analyzovat, abychom přesně pochopili, kde jsem ztrácel rychlost. Snažil jsem se, ale nemohl jsem s autem tlačit tolik, kolik bych chtěl, hodně mi to klouzalo.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson