Jezdce Racing Bulls připravila v Číně o lepší výsledek špatná strategie

Doslova dejavu prožila stáj Racing Bulls v Číně.

Stejně jako týden předtím v Austrálii, i v Asii vše nasvědčovalo tomu, že si tým v nedělním závodě připíše slušnou porci bodů. Vše ale nakonec zhatila volba špatné strategie – konkrétně šlo o nesprávnou sázku na dvě zastávky v boxech.

Právě toto rozhodnutí nejspíše stálo Isacka Hadjara zisk prvních bodů poté, co do velké ceny v Šanghaji startoval ze sedmé příčky.

„Je to škoda. Jsem zklamaný, protože body jsme tentokrát určitě očekávali. Měl jsem pěkný start do závodu, který nám zajistil dobrou pozici, ale myslím, že moje první kolo mohlo být lepší, kdybych se vyhnul postartovnímu chaosu,“ uvedl v cíli Hadjar, který byl po diskvalifikaci tří soupeřů nakonec klasifikován jako jedenáctý.

„Auto fungovalo dobře po celý víkend a po celý závod jsme měli opravdu silné tempo. Dokázal jsem se také držet za ostatními vozy. To, co se nakonec stalo, jsem nemohl ovlivnit, ale nemohu se ubránit myšlence, jak by to dopadlo, kdybych jel na jednu zastávku... Než se vrátíme k závodění v Japonsku, vše s týmem zanalyzujeme,“ dodal Francouz.

Podobně jako Hadjara, i jeho týmového kolegu Júkiho Cunodu v Číně srazila špatná strategie. Japonec se před prvními zastávkami v boxech nacházel v top 10 a pohyboval se ještě výše než Hadjar.

Cunodu ke konci závodu zbrzdil ještě jeden problém, když mu selhalo přední křídlo, které si následně musel neplánovaně vyměnit. Výsledkem všech jeho nepříjemností pak byla šestnáctá příčka v konečné klasifikaci.

„Jsem velmi zklamaný, rozhodně jsem čekal víc. To, jak jsem skončil v tomto závodě, rozhodně není tím, co jsem chtěl. Neměli jsme takové tempo jako ve sprintu, budeme to muset analyzovat. Strategie je něčím, na co se musíme podívat. Chápu myšlenky, které za tím byly, ale myslím, že hlavní poučení je, jak můžeme těmto situacím do budoucna předcházet,“ je přesvědčen Cunoda, který v Číně získal tři body za sobotní šestou pozici ve sprintu.

„Poškození předního křídla bylo trochu frustrující, možná to byly úlomky, ale to prošetříme. Alespoň jsem získal body ve sprintovém závodě, což je důležité. V autě máme dobré tempo, takže zůstaňme pozitivní,“ dodal Japonec.