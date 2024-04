Jezdce překvapil povrch v Číně. Vypadá, jako by ho natřeli

Formule 1 se po pěti letech vrátila do Číny. Před pátečním rozstřelem, který určí pořadí pro sobotní sprint, čeká jezdce jen jeden trénink. Kromě toho, že zde někteří jezdci nikdy nejeli a všichni v Číně nejeli se současnou generací vozů, je zde ještě jeden prvek – povrch.

Podle informací před víkendem měl okruh v Šanghaji dostat nový povrch. Toho se jezdci obávali, protože nový povrch může změnit chování pneumatik a přinést i nízkou přilnavost.

Ve voze se ještě jezdci na trať nevydali, ale už ve středu či ve čtvrtek je při prohlídce tratě překvapil.

„Vypadá to, jako by trať natřeli barvou nebo něčím podobným. Něco udělali s povrchem,“ řekl Daniel Ricciardo. „Nevím, jak se trať změní, jestli bude stejná nebo extrémně kluzká. Ale možná to změní chování pneumatik.“

„Vypadá to, jako by to natřeli a ne položili nový povrch,“ řekl Max Verstappen.

Podle Carlose Sainze situace zmátla jezdce i týmy. „Myslím, že je tu mnoho neznámých, zejména asfalt vypadá, že byl ošetřen velmi zvláštním způsobem.“

„Nemyslím si, že FIA nebo týmy zcela chápou, co zde bylo provedeno – zda se jednalo o kompletní obnovu povrchu nebo jen o podivnou úpravu asfaltu na trati. Rozhodně to vypadá velmi zvláštně a je to něco, co jsme v poslední době na okruzích F1 neviděli...“

Povrch by měl být v pořádku, ale...

Podle Motorsport.com sice vypadá trať zvláštně, ale měla by být v pořádku. Jedná se o úpravu povrchu, která se běžně používá na silnicích v USA a Asii.

Asfalt (resp. bitumen) se na povrch trati nanáší ve formě kapaliny, která pomáhá spojit se s povrchem stávajícího okruhu. Pomáhá to eliminovat prašnost, zlepšuje to hydroizolaci a také zabraňuje rozpadu povrchu.

Povrch není nový. K úpravám došlo už vloni. Trochu „pestřejší“ zbarvení je výsledkem této úpravy, která byla opotřebována dosavadním provozem na trati. Způsob úpravy znamená, že během víkendu F1 bude pravděpodobně dále opotřebovávána, což by mohlo otevřít dveře různým úrovním přilnavosti v různých částech trati.

Spíše než nedostatek přilnavosti by se tak mohli jezdci setkat s její nekonzistentností a to třeba i v průběhu jedné konkrétní zatáčky. Na to upozornil třeba i šéf Haasu Ajao Komacu.

Jezdci se už před víkendem trochu obávali opakování scénáře z Turecka v roce 2020. Nový povrch tehdy přinesl tak nízkou přilnavost, že to vypadalo, jako by vozy jezdily po ledu. Je ale nepravděpodobné, že by k tomu v Číně došlo. Úprava povrchu by měla naopak přilnavost zvýšit.

Otázkou je, co na povrch a trať obecně řeknou pneumatiky. Setkat se můžeme s degradací ale také s drolením. V konečném důsledku to může mít vliv na výkon a výsledky. Drolení by pomohlo Ferrari, degradace by vyhovovala spíše Red Bull.