Jezdce pneumatiky pro příští rok nenadchly. Pirelli je brání

Nové pneumatiky mají především zvětšit pracovní okno, ve kterém pracují a to asi o 10 °C. Letos měly a mají mnohé týmy problém udržet pneumatiky v pracovním okně.

„Nebylo to pro mě příliš produktivní,“ řekl Carlos Sainz. „Snažili jsme se ty pneumatiky měřit pomocí mnoha senzorů, ale pocit byl velmi divný a velmi špatný.“

Podle Romaina Grosjeana jsou nové pneumatiky k nerozeznání od těch současných.

„Nejsou o nic lepší, takže v tomto ohledu jsou trochu zklamáni,“ řekl jezdec Haasu. S Grosjeanem souhlasí také Sebastian Vettel. „Myslím, že to bylo zklamání, protože to nebyl žádný krok vpřed.“

Pirelli ale své nové pneumatiky brání. „Bohužel podmínky byly méně reprezentativní,“ řekl Mario Isola. „Musíme analyzovat data, abychom pochopili, jaká je úroveň výkonu.“

„První pocit je, že nový balíček má pravděpodobně trochu menší přilnavost nebo menší maximální přilnavost a je konzistentnější. To je to, co hledáme.“

„Musíme vzít v úvahu, že v pátečních trénincích se v první řadě soustředíte na závodní víkend. Týmy nemohou věnovat příliš mnoho času na testování pneumatiky pro rok 2020. Nikdo neměl čas přizpůsobit nastavení nové konstrukci. Je to jiné, profil je jiný, takže konstrukce funguje odlišným způsobem. A to vyžaduje trochu odlišné nastavení.“

„Ale jsem si jistý, že shromáždili užitečná data pro test v Abú Dhabí, protože přinejmenším s tím, co v pátek udělali, vědí, co mohou v Abú Dhabí očekávat a mohou na tom pracovat.“