Jezdce neprohodilo ani Ferrari. Mělo k tomu dva důvody

Red Bull v cíli závodu neprohodil jezdce, jak Pérezovi slíbil. Neudělalo to ale ani Ferrari u svých jezdců.

Pokud by Sainz Leclerca pustil, získal by o tři body více. Ve hře ale bylo pódium a Sainz Leclerca dříve v závodě nepouštěl.

Výměna pozic byl však scénář, který byl projednán a schválen na ranním strategickém briefingu. Ferrari k němu v závodě nakonec nepřistoupilo. Leclerc se na něj ale v týmovém rádiu ptal.

„Chápu, že Carlos byl na stupních vítězů a normálně se na takové věci nikdy neptám,“ řekl Leclerc pro Autosport. „Udělal jsem to, protože jsme se o tom bavili před závodem a zmínili se o tomto případu. A z nějakého důvodu jsme si to pak v zápalu boje rozmysleli. Bylo to velmi frustrující, ale tak už to bývá.“

Ferrari uvedlo, že mělo dva důvody, proč k výměně nedošlo. Prvním z nich bylo riziko, že Sainz dostane pětisekundovou penalizaci za porušení pravidel safety caru uprostřed zmatků ohledně pozice Cunody. Ředitelství závodu pustilo jezdce Williamsu před safety car, aby se mohli vrátit do stejného kola s lídrem závodu. V případě Cunody k tomu nedošlo. Kvůli rychlejšími vjezdu do boxů nebyl v rozhodné době o kolo zpět.

Druhým důvodem bylo, že za Leclercem byli Alonso a Verstappen. Existovalo reálné riziko, že Sainz ztratí další pozice, pokud by dostal penalizaci nebo špatně načasoval puštění Leclerca.

„Výměna obou vozů na rovince v posledním kole by byla určitě náročná, protože Charles měl Fernanda a Maxe hned za sebou. Bylo by to určitě náročné a svým způsobem riskantní,“ řekl Binotto. „Navíc jsme věděli, že jsme vyšetřováni za to, co se stalo za safety carem s Cunodou.“

„Později jsme byli ředitelstvím závodu očištěni, takže to bylo řekněme v pohodě, ale když jsme neměli v této věci rozhodnutí, bylo by to riskantní, protože například pětisekundová penalizace by znamenala, že by pak Carlos ztrácel více než jednu pozici. Pro Pohár konstruktérů bylo určitě lepší držet se pozic a rozestupů na trati.“