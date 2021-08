Jezdce Ferrari čekají později v sezóně penalizace. Nebudou tak hořké jako u Red Bullu

Počet komponent pohonné jednotky je i nadále omezen na dva respektive tři kusy (v závislosti na konkrétní komponentě).

Do Leclerca v Maďarsku naboural po startu Lance Stroll. Ferrari už potvrdilo, že se motor nepodařilo zachránit. Monačan tak bude muset ve Spa nasadit třetí motor. Je samozřejmě nereálné, že by mu do konce sezóny vystačil.

O něco lépe je na tom Carlos Sainz. V Maďarsku se u něj během tréninku objevily problémy s turbodmychadlem na pohonné jednotce číslo dvě. Podle Auto Motor und Sport ale analýza v továrně prokázala, že se komponentu podařilo zachránit. Sainz bude moci starší pohonnou jednotku používat minimálně v pátečních trénincích.

Oba jezdce ale dříve či později čekají penalizace. Určitě nebudou jediní. Nehody potkaly třeba také jezdce Red Bullu.

V případě Ferrari budou penalizace o něco méně „hořké“. Při nasazení čtvrté pohonné jednotky se totiž mohou jezdci Ferrari těšit na vyšší výkon.

Podle pravidel mohou výrobci od konce loňské sezóny do konce letošní sezóny nasadit jednu novou verzi pohonné jednotky. Většina toho využila na začátku sezóny. Ferrari ale stále používá některé komponenty z loňska a může tak nasadit nové a lepší.

Ve Spa to určitě nebude. Pohonná jednotka je stále ve výrobě. Objevily se informace, že by k nasazení mělo dojít „po Monze“ nebo v Monze. Zatím nebylo nic potvrzeno. Ferrari bude vybírat okruh, na kterém je penalizace stravitelná (lze předjíždět). Samozřejmě to musí být také co nejdříve, aby měl vyšší výkon ještě dopad na letošní výsledky – zejména v souboji s McLarenem, kde mají nyní oba týmy stejný počet bodů.