Jezdce F1 výměna ředitele závodu těsně před koncem sezony překvapila

Když FIA v minulém týdnu vydala krátké prohlášení, ve kterém oznámila konec Nielse Wittiche v roli ředitele závodu, šlo o velké překvapení.

Tím spíš, že do konce sezony zbývají už jen tři velké ceny, takže bylo s podivem, že se řídící orgán zdánlivě bezdůvodně uchýlil k tak zásadnímu rozhodnutí ve chvíli, kdy letošní šampionát F1 vrcholí.

I když FIA v oficiálním prohlášení uvedla, že Wittich funkci opouští, „aby se mohl věnovat novým příležitostem“, brzy se objevily zprávy, že jeho odchod nebyl dobrovolný.

Ke konci Wittiche, kterého pro zbytek sezony nahradil Portugalec Rui Marques, se před blížící se Velkou cenou Las Vegas nyní vyjádřili i samotní jezdci.

„Zprávu (o konci Wittiche, pozn. red.) jsem si přečetl a dál jsem to neřešil. Samozřejmě je to ale trochu divné, když zbývají tři závody do konce sezony. Nezáleží na tom, jestli máte na určité věci pozitivní nebo negativní názor. Například v Brazílii jsem si myslel, že je určitě co zlepšovat (Verstappen si na Interlagosu stěžoval na načasování vyvěšení červených vlajek v kvalifikaci, pozn. red.), ale i tak je divné, že se teď musíme vypořádat s novým ředitelem závodu. Normálně, když chcete vyměnit ředitele závodu, počkáte na konec sezony,“ sdílel svůj názor Max Verstappen, kterého cituje Autosport.

„Přišlo to trochu z ničeho nic,“ uvedl Charles Leclerc.

„Myslím, že jsme byli všichni překvapeni. Spíš než samotné rozhodnutí bylo překvapující hlavně jeho načasování. Asi se to dalo zvládnout lépe,“ dodal na toto téma pilot Ferrari.

K situaci, týkající se Wittiche, se vyjádřil také Oscar Piastri.

„Vůbec jsem netušil, že se něco takového plánuje, takže to bylo určitě trochu překvapení. Myslím, že Niels odváděl vcelku dobrou práci. Některé věci jsme chtěli zlepšit, ale rozhodně bych neřekl, že by to opravňovalo k jeho okamžitému vyhazovu,“ nechal se slyšet pilot McLarenu.