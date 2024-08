Jestli vyhraju, nebo ne, můj život to nezmění, říká Verstappen o letošním šampionátu

Max Verstappen má stále náskok 70 bodů, což je hodně. Na druhou stranu má McLaren dobrou formu a do konce sezóny lze ještě získat 258 bodů.

„Dělám jen to nejlepší, co umím,“ řekl Verstappen v Monze. „Jestli vyhraju, nebo ne, můj život to nezmění.“

„Chtěl bych to vyhrát? Ano, samozřejmě. Ale z hlediska výkonu auta to není v mých rukou. Já se prostě snažím jet co nejlépe. Snažím se dávat zpětnou vazbu, snažím se ho zrychlit.“

„Nevím, zda to bude stačit do konce roku. Ale vím, že do toho jako tým dáme všechno. Pokusíme se být konkurenceschopnější než to, co jsme předvedli v Zandvoortu, protože myslím, že to pro nás byl velmi špatný víkend. A prostě jít dál.“

„Baví mě to. Chtěl bych vyhrát víc? Ano, samozřejmě. Ale také jsem věděl, že je nereálné, aby se opakovala sezóna, kterou jsme měli vloni. Ale čekal jsem, že to bude takové? Ani ne, když uvážím, jak jsme skončili a jak jsme začali.“

„Nyní je na nás, abychom se pokusili zlepšit. Ale vím, že všichni pracují naplno, aby byli lepší.“