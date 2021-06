Jestli nepojedu Le Mans 2023, tak bude něco špatně, říká Jenson Button

Poslední grand prix odjel Jenson Button s monopostem F1 v Monaku před čtyřmi lety. Poté ze světa „královny motorsportu“ odešel, závodní rukavice však na hřebík nepověsil.

Britský pilot získal ceněný titul šampiona japonských Super GT a rozběhl vlastní závodní tým, se kterým se objevil v ostrovním šampionátu vozů grand turismo či letos v novém seriálu Extreme E.

Button však přičichl i k vytrvalostním závodům. S týmem SMP Racing v supersezoně FIA WEC 2018/2019 odjel čtyři závody ve třídě LMP 1. V Le Mans společně s Aljošinem a Petrovem nedojel, v Šanghaji se ale svým dílem zasloužil o první pódium pro prototyp BR Engineering BR1, který za extrémního deště dojel třetí.

Jednačtyřicetiletý závodník nyní chystá návrat na scénu Le Mans.

„Pokud mě neuvidíte na startovním roštu Le Mans 2023, tak bude něco špatně,“ rozpovídal se Button pro web motorsportmagazine.com.

„Jel jsem v Le Mans s vozem BR1 Dallara, to bylo skvělé!“

„Čtyři týdny před Le Mans to auto udělalo salto ve Spa (za volantem seděl Matevos Isaakyan; pozn. redakce) v pasáži Eau Rouge v rychlosti přes 300 kilometrů v hodině, takže jsem měl trochu strach. Tým mě ale ujistil, že dal vše do pořádku a že už se to nebude opakovat.“

„Byl to úžasný pocit, řítit se v noci po rovince Mulsanne rychlostí 370 kilometrů v hodině, když máte přední sklo těsně před sebou v nejmenším kokpitu, v jakém jste kdy seděl,“ popisoval Button své zážitky z Le Mans.

„Byla to úžasná zkušenost, pak jsme ale museli odstoupit 45 minut před koncem, což bylo strašně bolestivé.“

Na druhý pokus bude chtít Button dokončit kompletních 24 hodin. Vyjít na slavné pódium by bylo třešničkou na dortu.