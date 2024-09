Jestli není Leclerc spokojený, tak mám trochu obavy, říká Norris

„Ano, tempo bylo dobré,“ řekl Norris pro F1TV. „Cítím se dobře. Bylo to také pěkné kolo. Myslím, že se nám daří to, co očekáváme – že budeme vpředu společně s Ferrari.“

„Ale bylo to velmi pěkné kolo a Charles je jen tak desetinu za námi. Upřímně řečeno jsem doufal, že budu mít mnohem větší náskok, než jaký jsem měl, což znamená, že jsou rychlí, znamená to, že Ferrari je velmi, velmi rychlé. Ale zatím to jde dobře.“

„Charles je na městských okruzích velmi dobrý,“ řekl Norris. „Viděli jsme v Baku a v Monaku čeho je schopen. Jsem si jistý, že je se svým kolem pravděpodobně docela spokojený...“

„Pokud nebyl se svým kolem spokojen, tak se docela obávám. Pro mě to bylo pěkné kolo, upřímně řečeno, o moc víc tam už nebylo.“