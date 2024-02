Jestli mám letos poslední šanci na titul? Nemyslím si, tvrdí Sainz

Na konci ročníku 2024 se pro Carlose Sainze po čtyřech letech uzavře kapitola spojená s týmem Ferrari.

K jakému týmu se Španěl připojí od roku 2025 zatím není známo, nelze však vyloučit, že letošní sezona může být pro rodáka z Madridu poslední, kterou stráví v top týmu.

Samotný Sainz nicméně věří tomu, že blížící se ročník nepředstavuje jeho závěrečnou šanci na splnění svého snu – tedy stát se mistrem světa.

„Doufám, že letošek nebude mojí poslední příležitostí k zisku vítězství nebo titulu,“ řekl podle webu RacingNews365 Sainz.

„Vzhledem k tomu, že je na trhu s jezdci pro sezonu 2025 stále řada otevřených možností, chci se ujistit se, že v tomto smyslu budu hledat ty nejzajímavější,“ nechal se slyšet vítěz dvou velkých cen.

„Čeká mě každopádně velmi důležitý rok. I nadále oblékám rudou kombinézu a stále mám cíl stát se šampionem s Ferrari. Ještě mám jednu šanci. Mým hlavním cílem je stát se mistrem světa obecně bez ohledu na to, se kterým týmem to bude. Ideální by to ale bylo letos s Ferrari,“ prohlásil 29letý závodník.

„Pokud se to ale nepodaří, budou tu další příležitosti a další šance. Doufám, že v budoucnu přijdou. Cítím se připraven na všechno, co se stane,“ dodal Sainz.