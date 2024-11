Jestli má Lawson nahradit Péreze? Nic bych nenamítal, říká Jos Verstappen

Ačkoliv más Sergio Pérez u Red Bullu platnou smlouvu až do konce sezony 2026, velmi čile se spekuluje o tom, že by jej rakouský tým mohl nahradit někým jiným už po skončení letošního ročníku.

Důvod by byl přitom zřejmý – Pérez velmi významně zaostává za kolegou Maxem Verstappenem, což se odráží i v postavení Red Bullu v Poháru konstruktérů, kde stáji z Milton Keynes nyní patří „až“ třetí pozice.

Red Bull má hned několik možností, jak by mohl zkušeného Mexičana nahradit. Vybírat by mohl například z jezdecké dvojice, která momentálně hájí barvy jeho druhého týmu, tedy stáje RB, za níž závodí Japonec Júki Cunoda a Novozélanďan Liam Lawson.

K situaci ohledně týmového kolegy Maxe Verstappena pro příští sezonu se nyní vyjádřil otec hlavní hvězdy Red Bullu.

Jos Verstappen se v rozhovoru pro streamovací platformu Viaplay nechal slyšet, že kdyby volba padla na Lawsona, nebyl by proti.

„Myslím, že Lawson si vede velmi dobře,“ prohlásil Verstappen starší.

„Zdá se mi to logické, neboť je připraven na posun výš. Ať dokončí letošní sezonu, získá sebevědomí. Pak se tým musí rozhodnout, co pro příští rok udělá. Rozhodně se tomu (nahrazení Pereze Lawsonem, pozn. red.) nebráním. Je lepší, když tam bude někdo, kdo je konkurenceschopný a posune Maxe trochu dopředu. To vždycky pomůže, ale uvidíme,“ dodal bývalý pilot F1.