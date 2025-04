Jestli hrozí, že budu pro příští sezonu nahrazen Verstappenem? Nemyslím si, tvrdí Alonso

Ačkoliv má Max Verstappen platnou smlouvu s Red Bullem do konce sezony 2028, po víkendu v Bahrajnu, kde se Nizozemec velmi trápil se svým vozem, se opět objevily spekulace, že by brzy mohl rakouskou stáj opustit.

A to možná již po konci letošní sezony s tím, že by v takovém případě mohl zamířit do Astonu Martin...

Ten má sice oba jezdce pro sezonu 2026 podepsané, ale lze předjímat, že pokud by to bylo nutné, tým by pro něj uvolnil místo spíš na úkor Fernanda Alonsa, než Lance Strolla, který je synem majitelem britské stáje.

A právě v tomto kontextu dostal Fernando Alonso na tiskové konferenci před GP Saúdské Arábie otázku, zda se cítí, že by mohla být jeho sedačka pro sezonu 2026 v ohrožení.

„To si nemyslím, protože mám smlouvu na příští rok,“ uvedl Alonso, jehož slova cituje oficiální web F1.

„Vnímám ale tyto spekulace jako dobrý signál pro tým – že s ním je spojován mistr světa. Ukazuje to, jaký projekt máme a jakou budoucnost tento tým má. Jak jsem řekl už vloni, když jsem prodloužil smlouvu, budu jezdit tak dlouho, dokud se budu cítit rychlý a konkurenceschopný a dokud mě tým bude za volantem potřebovat,“ poznamenal 43letý Španěl, který zároveň dodal:

„Moje smlouva je ale mnohem delší než moje závodní kariéra, takže v tomto týmu zůstanu mnoho a mnoho let v jiné roli. Pokud to bude znamenat, že můžeme vyhrát mistrovství světa, i když nebudu za volantem, budu na tento projekt stále velmi hrdý.

Alonso se vedle toho vyjádřil i k možnosti, že by si dokázal představit variantu, že by v Astonu Martin zůstal v roli jezdce i po případném příchodu Verstappena.

Rodák z Ovieda odpověděl, že sice ano, ale zároveň tento scénář považuje za velmi málo pravděpodobný.