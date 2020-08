Ještě Vettela neodepisujte, shodují se Räikkönen a Ricciardo

Před opožděným startem sezony 2020 se čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel od Ferrari dozvěděl, že tým z Maranella už s jeho službami od roku 2021 nepočítá. Němcovo místo ve Scuderii zaujme Carlos Sainz junior, který do italského týmu přestoupí z McLarenu.

Vettelova poslední sezona v kokpitu rudého monopostu tak uzavírá šestiletou kapitolu, kterou Němec po přestupu z Red Bullu otevíral s vidinou zisku pátého titulu světového šampiona s nejslavnější stájí „královny motorsportu“.

Sen Vettela i milionů fanoušků se ale nesplnil a další budoucnost vítěze 53 velkých cen není jasná, byť se stále hlasitěji spekuluje o přesunu třiatřicetiletého pilota do Racing Pointu.

Pro Autosport se o Vettelovi rozpovídali dva jezdci, kteří k němu mají hodně blízko. Kimi Räikkönen a Daniel Ricciardo se shodují v tom, že německý pilot by v sezoně 2020 ještě neměl být odepisován.

„Jsem si jistý, že z vývoje situace není šťastný, ale je to tak, jak to je. Ferrari je Ferrari a je pořád pod dozorem, hlavně od Italů. Pochybuji ale o tom, že by to nějak ovlivnilo způsob, jakým vykonává svoji práci,“ řekl o Vettelovi Räikkönen, jeho někdejší týmový kolega z Ferrari, který je dobře obeznámen s vnitřními poměry uvnitř italské stáje.

„V tomto sportu se už pohybuje dost dlouho na to, aby něco takového znal a aby takový vývoj dokázal zvrátit.“

Kimi Räikkönen se v roce 2007 stal dosud posledním jezdcem, který získal titul mistra světa s Ferrari. Fin, který nyní závodí pro Alfu Romeo, si nemyslí, že by Vettela negativně ovlivnil tlak ze strany italských médií a fanoušků.

„Nikdy jsem si tam nepřipadal nějak odlišně v porovnání s ostatními týmy. Pochopitelně když čtete noviny, tak to bude o něco horší, na takové věci jsem se ale nikdy nedíval.“

„Ve Ferrari jsem několikrát zažil horší časy a v takových chvílích umí být italská média krutá, tak to ale prostě je. Takhle to tady chodí.“

Daniel Ricciardo byl týmovým kolegou Sebastiana Vettela u týmu Red Bull v sezoně 2014 a ani Australan nepředpokládá, že by Vettel jen tak odešel od problému.

„Sebastian má velkou vášeň pro tenhle sport, miluje ho. Je člověkem, který vše analyzuje a hledá možná zlepšení a odpovědi na otázky. Nemyslím si, že by jen tak odešel od problému.“

„Nic nenechá jen tak. Může za tím být jeho čistá láska k tomuto sportu, nebo jeho vlastní pýcha. Čekám, že se ještě předvede. Jsem si tím jistý.“

„Pokud chce pokračovat a věří, že může zůstat na stejné úrovni, jakou předváděl posledních 10 let, tak by měl na 100 % zůstat. On je přínosný pro tento sport, konečné slovo je ale na něm.“