Ještě není hotovo, shodují se jezdci McLarenu. Na renaulty si budou dávat pozor

McLaren směřuje za čtvrtým místem v Poháru konstruktérů. Matematicky se ale v následujících dvou závodech tento souboj zřejmě nerozhodne. Podle jezdců McLarenu bude potřeba bojovat až do konce.

Carlos Sainz řekl, že náskok má tým sice slušný, ale... „Pokud v jednom závodě nastane chaos a z nějakého důvodu se někdo dostane na třetí nebo čtvrté místo, je to spousta bodů,“ řekl Sainz. „Je lepší mít větší náskok.“

Podobně to vidí také Lando Norris. Ten zase maluje trochu odlišné scénáře.

„Pokud budeme mít z jakéhokoli důvodu dvojitý DNF (nedokončení závodu, pozn. reakce), je pro Renault docela snadné získat spoustu bodů a v rámci jednoho závodu by se na nás mohli znovu dotáhnout,“ řekl Norris. „Musíme se o ně začít starat.“

„Po tom, co se stalo, je hezké, že máme trochu větší polštář, ale až do Abú Dhabí na to musíme neustále tlačit.“

„Renault má rychlejší auto, než jaké dokázal ukázat v posledních několika víkendech.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson