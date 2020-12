Ještě nejsem úplně zdravý, ale jel bych, i kdyby mi jedna ruka jen visela, přiznal Hamilton

Již jistý letošní mistr světa vynechal minulý víkend závod v Bahrajnu poté, co měl pozitivní test na koronavirus. Po desetidenní izolaci byl jeho test ve čtvrtek v Abú Dhabí již negativní a Hamilton se po jednom závodě, kdy jej u Mercedesu nahradil George Russell, mohl vrátit do svého kokpitu.

Brit přiznal, že se stále necítí zcela v pořádku. „Je to hnusný virus. Nejsem ještě na 100 % v pořádku, stále mám divný pocit v plicích. Ale přesto bych normálně jel, i kdyby mi jedna ruka jen visela, to my závodníci děláme, naštěstí to ale není tento případ,“ řekl Hamilton.

Nedělní závod na 55 kol bude podle jeho slov pro něj fyzicky náročný. „Rozhodně to po fyzické stránce nebude jeden z nejjednodušších závodů. Ale zvládnu ho a dám do něj maximum.“

V první části kvalifikace byl Hamilton v jednom ze svých pokusů agresivnější při průjezdu přes obrubník. Nejen, že získáním výhody mimo trať přišel o čas, ale poškodil si také podlahu svého vozu. Hamilton ale nemá pocit, že by jej to připravilo o pole position, za kterou zaostal o 86 tisícin sekundy.

„Měl jsem drobné poškození. Bylo to za celý víkend poprvé, co jsem tam byl široký. Bylo tam jen drobné poškození podlahy, nemyslím si ale, že kdybych neměl žádné poškození, že bych získal pole position. Nepomohlo to, ale kluci odvedli skvělou práci a přes noc to opraví,“ dodává Hamilton, který letos potřetí nebude stát v první řadě.

Bottas popáté porazil Hamiltona

Letos popáté byl Valtteri Bottas v kvalifikaci rychlejší než týmový kolega Hamilton. O pole position jej na okruhu Yas Marina ale o 25 tisícin připravil Verstappen.

„Ve třetím tréninku jsme viděli, že Red Bull, a hlavně Max, byl velmi rychlý. Myslím, že hlavní problém byl, že jsme nedokázali přimět měkké pneumatiky fungovat, až do kvalifikace jsme se proto cítili lépe na střední než na měkké sadě,“ řekl Bottas.

„Ke konci kvalifikace jsem se začal více potýkat s přední částí vozu, možná tím, jak se trať ochlazovala. Bylo proto náročné se ještě zlepšit. Red Bull podle mě dokázal všechno vyladit pro poslední část kvalifikace, která se počítá.“