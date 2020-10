Ještě minutu a stihli bychom vyjet do Q3, říká Ricciardo

Ricciardo se do Q3 dostal i přesto, že v 11. zatáčce ve druhé části kvalifikace dostal smyk, vyjel mimo trať a zadní části vozu narazil do bariéry. Mechanici se po jeho návratu do boxů pustili do oprav, ale ty nestihli dokončit včas. Ricciardo tak do Q3 vůbec nezasáhl a odstartuje z desáté pozice.

„Ty vozy jsou celkem citlivé. Musel jsem se dostat přes pár pomalejších aut, které jsou mimo závodní stopu, ale zatáčí a brzdí, záleží odkud fouká vítr. Měl jsem pocit, že jakmile jsem zatočil, ztratil jsem kontrolu nad zadní částí, ale podívám se na to ještě jednou,“ řekl Ricciardo pro Sky Sports F1.

„Je to škoda, protože když jsem ztratil kontrolu, řekl jsem si, že je to dobré, otočím se a budu pokračovat. Ale auto jelo až do bariéry a poškodilo se zadní křídlo. Tým byl velmi blízko, aby mě v Q3 poslal zpět na trať. Ještě minutu a byli bychom na trati. Je to škoda. Viděl jsem v zrcátkách, že tvrdě pracují.“

Ricciardo věří, že závodní rychlost Renaultu v Portugalsku je lepší než rychlost na jedno kolo. „Myslím, že jakmile se dostaneme do rytmu, je na tom vůz lépe. Ve výkonnosti na jedno kolo se tento víkend trochu trápíme. Myslím, že povrch je velmi kluzký, všichni dávají všechen přítlak,“ říká Australan.

„I když jsme se zlepšili, stále je to naše slabina. Spousta vozů má stále lepší vysokou úroveň přítlaku než my a myslím, že právě v tom nás porážejí v jízdě na jedno kolo. Jakmile se závod rozjede a my zahřejeme pneumatiky, mělo by to být dobré. Jsem připraven posouvat se vpřed, dojet lépe než desátý a odčinit dnešní chybu.“

Druhý pilot Renaultu Esteban Ocon zůstal těsně před branami Q3 a bude stát za Ricciardem na jedenáctém místě.