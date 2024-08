Ještě mě čeká kus práce, říká Norris, který dnes na Piastriho ztrácel

Norris skončil ve druhém tréninku na druhém místě – 3 tisíciny sekundy za Hamiltonem. Piastri byl čtvrtý se ztrátou 0,120 s na Hamiltona. Norris to ale vidí jinak...

„Trochu jsem se dnes trápil,“ řekl Norris po tréninku oficiálnímu kanálu F1, „více asi v prvním tréninku s nízkou přilnavostí. Myslím, že podobnou věc asi řekne každý.“

„Ve druhém tréninku se trať hodně zlepšila a já jsem asi neudělal takový pokrok, jaký jsem potřeboval. Auto bylo rychlé, Oscar byl velmi rychlý. Udělal velkou chybu a pravděpodobně ztratil asi čtyři nebo pět desetin, takže klidně mohl být první a to je docela daleko. Čeká mě ještě kus práce.“

„Všech osm aut vypadá rychle a zítra by to mělo být vzrušující,“ řekl Norris v narážce na souboj s Mercedesem, Red Bullem a Ferrari.

„V pátek jsme měli slušný výkon, myslím, že tempo vypadá docela solidně,“ řekl Oscar Piastri. „Pro všechny to bude velmi náročné na pneumatiky, takže budeme tvrdě pracovat, abychom byli připraveni maximalizovat výkon, a uvidíme, co se stane v den závodu. Myslím, že to bude docela zajímavý závod v porovnání s tím, co bychom mohli mít v Monze normálně.“