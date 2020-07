Ještě lepší Williams. V Maďarsku postoupil do Q2 s oběma vozy

Před týdnem v kvalifikaci na Velkou cenu Štýrska na Red Bull Ringu, která se jela za silného deště, dokázal George Russell poprvé v kariéře ve formuli 1 postoupit z první části kvalifikace a nakonec v kvalifikaci obsadil dvanácté místo. Předtím Williams do Q2 naposledy postoupil v roce 2018 v Brazílii.

O týden později na Hungaroringu Russell svůj postup z první části kvalifikace zopakoval, navíc v Q1 zajel dokonce devátý nejlepší čas.

Ve druhé části kvalifikace pak obsadil stejně jako před týdnem dvanácté místo, když tentokrát porazil i Alexandera Albona z Red Bullu.

„Vůz v těchto chladných podmínkách v kvalifikaci ožil a já si to opravdu užil. Znovu, nečekal jsem, že budu tak rychlý, vůz byl skvělý a měl jsem dobrý rytmus. Ve svém kole v Q2 jsem měl smůlu, dostal jsem se do provozu. Myslím, že dnes bylo možné dostat se i do Q3, což by bylo úžasné,“ řekl Russell.

„Ale když uvážíme, kde jsme byli vloni, dvanácté místo je neuvěřitelné. Miluji jet rychle na této trati, byla to zábava a jsem pyšný na kluky a holky, že jsme opět dosáhli tohoto výsledku. Držme palce, ať máme zítra trochu deště, mohli bychom na něm dosáhnout dobrého výsledku. Jsem připraven bojovat a snad budeme mít úspěšný závod.“

Latifi je lehce zklamaný

Ve své třetí kvalifikaci v kariéře F1 postoupil poprvé do druhé části také Russellův týmový kolega Nicholas Latifi.

„Rozhodně jsem velmi spokojen, poprvé jsem se dostal do Q2. Z pohledu týmu je potřeba vyzdvihnout všechnu skvělou práci, kterou odvedli. Věděli jsme, že tato trať bude našim vozům sedět lépe, ale dostat se s oběma vozy do Q2 ukazuje, že jsme udělali velký pokrok,“ řekl Latifi.

„Stále jsem trochu zklamaný, že jsem neskončil lépe, protože jsem čekal trochu více. S celkovým výsledkem ale mohu být velmi spokojen a obrovská gratulace klukům.“