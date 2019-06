Ještě jsem neviděl takového dříče, jako je Sainz, říká Hülkenberg

„Myslím, že z hlediska čísel na konci loňského roku to možná vypadalo, že jsem dominoval, ale vždy jsem měl pocit, že je to velmi těsné,“ řekl Hülkenberg pro F1 Beyond the Grid.

„Šlo opravdu o malé věci, které nás odlišovaly nebo říkaly, kdo je vpředu a kdo je vzadu.“

„Co mě ohromilo, je to, že je to tvrdý dříč. Nikdy jsem neviděl chlapa, který by trávil tolik času s inženýry, díval se na každý detail, vše probral, vždy se koncentroval na práci.“

„Zvláště na začátku loňského roku měl trochu problémy, ale pak pokračoval v práci, pokračoval v práci...a viděl jsem, jak je blíže a blíže.“

