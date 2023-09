Jessica Hawkinsová se na Hungaroringu svezla ve dva roky starém monopostu Astonu Martin

Aston Martin informoval o tom, že Jessice Hawkinsové dala příležitost projet se ve dva roky starém monopostu AMR21.

Závodní pilotka Jessica Hawkinsová je již dva roky ambasadorkou týmu Aston Martin, který nyní informoval o tom, že se 28letá Britka svezle v jeho dva roky starém monopostu na Hungaroringu.

Hawkinsová, která mj. závodila v ženském šampionátu W Series (získala zde jedno pódium) či v britském šampionátu cestovních vozů, na maďarském okruhu absolvovala 26 kol. Ve voze AMR21 se střídala s rezervním pilotem Astonu Martin Felipem Drugovichem.

Tým při této příležitosti připomněl, že se Hawkinsová stala první ženou, která v posledních pěti letech usedla do moderního monopostu F1 v rámci testů (tou poslední dosud byla Tatiana Calderonová).

„Chtěla bych týmu Aston Martin moc poděkovat za důvěru a za tuto příležitost. Stálo mě to hodně krve, potu a slz, abych se dostala až sem. Když jsem se poprvé dozvěděla, že by to mohlo být možné, nemohla jsem tomu uvěřit,“ přiznala Hawkinsová.

„Test jsem musela tajit několik měsíců, což bylo dost těžké! Rozhodně to stálo za to a dalo mi to opravdu cenné poznatky. Nic se nevyrovná zrychlení a brzdění vozu formule 1 a když jsem se podívala na data, jsem na svůj výkon opravdu hrdá,“ dodala britská závodnice.

„Byl to výjimečný okamžik, a to jak pro naši stáj, tak pro samotnou Jessicu, která je důležitým členem našeho týmu jezdců. Její příprava na testování na nás udělala velký dojem. S našim týmem na simulátoru pracovala neuvěřitelně tvrdě, a proto bylo snadné rozhodnout se, zda ji můžeme posadit do vozu AMR21,“ uvedl šéf týmu Aston Martin Mike Krack.