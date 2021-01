Jenson Button se vrací do F1. Bude pomáhat Williamsu

Jenson Button se vrací tam, kde to vše začalo. V roce 2000 debutoval ve formuli 1 u týmu Williams. Po více než 20 letech se do Grove vrací. U Williamsu bude působit v roli poradce (senior advisor). Jeho smlouva je víceletá.

„V rámci své role ve Williamsu bude moci Jenson využít svých více než 30 let zkušeností v motorsportu, aby týmu v Grove poskytl rady a doporučení společně s podporou a rozvojem závodních jezdců i těch z akademie,“ uvedl Williams.

„Během sezóny 2021 se zúčastní s Williamsem řady grand prix a některých týmových akcí ve Velké Británii. Jenson bude také podporovat mediální a marketingové aktivity Williamsu.“

Mistr světa z roku 2009 závodil v GT a to zejména v Japonsku. Letos bude mít vlastní tým v DTM, který bude jezdit s vozem McLaren. V posledních letech nepřerušil ani kontakty s F1. Působil jako spolukomentátor pro Sky Sports a podle Williamsu v tom bude pokračovat.

„Jsem velmi rád, že mohu znovu říci, že jsem podepsal smlouvu s Williamsem,“ uvedl Button.

„Když mi bylo 19, byl to okamžik, který změnil můj život. Navzdory tomu, že to bylo před více než 20 lety, mám pocit, že jsem nikdy doopravdy neodešel. Sir Frank Williams mi projevil důvěru, za kterou budu navždy vděčný. Jsem neuvěřitelně nadšený, že mám šanci se vrátit a pomoci týmu, který se snaží být znovu úspěšný.“

„Je třeba udělat hodně tvrdé práce, ale nepochybuji, že budoucnost je pro tento fantastický tým neuvěřitelně jasná a já se nemůžu dočkat, až začnu.“

Pro Williams to není první posila v nedávné době. Do týmu přichází Jost Capito, který před pár lety působil krátce u McLarenu a to zrovna v době, kdy za něj Button závodil.

„Přivést Jensona zpět je dalším pozitivním krokem, který nám jako týmu pomůže posunout se vpřed na trati i mimo ni,“ řekl Capito.

„Jenson byl vždy přítelem týmu, a proto je skvělé ho přivítat zpět do rodiny Williamsu. V roce 2000 viděl Sir Frank slibný talent, který měl Jenson jako jezdec, a dal mu první příležitost ve F1.“

Capito zmínil Buttonovu úspěšnou kariéru a zisk titulu a dodal: „V poslední době prokázal svůj důvtip v obchodním i televizním světě a zůstává široce respektovanou osobností v paddocku. Všechny tyto zkušenosti přidají další vrstvu do naší transformace, a to jak technicky, tak i obchodně. Vím, že každý v Grove má k němu obrovský respekt a jsme rádi, že s ním můžeme začít pracovat.“