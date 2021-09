Jen mu zamával. Hill kritizuje Bottase, jak snadno nechal předjet Verstappena

Velká cena Ruska měla velkou dynamiku. Rozhodujících bylo několik momentů – kromě toho největšího v podobě deště na konci závodu, to bylo také několik menších v jeho průběhu.

Max Verstappen startoval z posledního místa. Postupně se dostával nahoru v pořadí. Valtteri Bottas ho přitom zdržel méně, než někteří jiní jezdci. Za jezdce Mercedesu se Verstappen dostal už ve druhém kole, v tom šestém byl už před ním.

„Neviděl jsem ho přijíždět, takže se musím podívat, ale postupoval mnohem lépe než já,“ řekl Bottas pro Sky.

„Nemůžete přehlédnout, že chlapík, který dojel druhý, startoval za ním a jeho týmový kolega závod vyhrál,“ řekl Hill rovněž pro Sky F1.

„Od Valtteriho jsme v závodě očekávali, že se bude trochu bránit a bude bojovat za Mercedes proti Red Bullu a Maxovi Verstappenovi, ale on jako by mu jen zamával. Možná jen nechtěl mít žádné problémy. Nevypadá to, že by závodil. Bylo to skoro jako dárek pro Maxe.“