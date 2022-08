Jen jedno vítězství? Klíčem k titulu byla konzistentnost, ví Vandoorne

Druhé místo v posledním závodě v Soulu bohatě stačilo. Vandoorne se na jihokorejské půdě stal světovým šampionem. I díky němu se Mercedes rozloučil s formulí E oběma světovými tituly.

„Je to skvělý pocit. Když jsem před čtyřmi lety odstartoval společnou pouť s Mercedesem, tak jsem si byl jistý, že máme všechny potřebné nástroje pro boj o titul mistra světa,“ rozpovídal se Belgičan pro motorsport.com.

„Máte taková očekávání, když závodíte pro takovou značku, která byla dominantní kdekoliv, kam vstoupila. Ale ve formuli E je to jiné. Nemůžete čekat, že budete hned na čele.“

„Loni jsme vyhráli oba šampionáty díky Nyckovi (de Vriesovi), ale letošní sezona patřila mně.“

„V minulé sezoně mě z boje o titul vyřadil jediný moment v Londýně. Letos jsem se znovu zvednul a nechtěl jsem ponechat nic náhodě, vůbec nic.“

Vandoorne si budoval svoji pozici na čele pořadí především díky vyrovnaným výsledkům. Zvítězil sice pouze v ulicích Monaka, nicméně do bodované desítky se rovněž nevešel pouze jedinkrát. V Mexiku dojel jedenáctý. V ostatních závodech se dostal ještě sedmkrát na pódium.

„Přesně tak jsem k tomu přistupoval po celou sezonu. Dával jsem do toho všechno a kontroval jsem situaci ve chvílích, kdy to bylo třeba. Zvítězil jsem jen jedinkrát, ale myslím si, že naše konzistentnost byla vážně pozoruhodná.“

„Ta vyrovnanost mých výsledků mě vlastně až překvapila. A vlastně si myslím, že bychom byli bývali bodovali i v Mexiku, nebýt kontaktu v předposledním kole.“

„Buď jak buď to ale byl úžasný rok. Odstartovali jsme vítězstvím v kvalifikaci a druhým místem v závodě v Saúdské Arábii. Ten druhý závod v Rijádu pak nevyšel, ale dokázal jsem se vrátit na pódium v Římě.“

Po třetím a pátém místě v Itálii získal Vandoorne zmiňované monacké vítězství, na které Belgičan navázal dvěma třetími místy v Berlíně. Na stupně vítězů se pak ještě Vandoorne podíval díky druhým místům v New Yorku (závod 2), Londýně (závod 1) a naposledy v neděli v Soulu (závod 2). Nakonec expilot formule 1 posbíral 213 bodů, vicemistr světa Mitch Evans z Jaguaru se zastavil na čísle 180.

Mercedes po této sezoně formuli E opouští a jeho tým přebírá McLaren, který do elektrického mistrovství světa naopak vstupuje. Vandoornův návrat do Wokingu se ovšem nekoná, belgický závodník by měl závodit od příští sezony za DS Penske po boku Jeana-Érica Vergneho.