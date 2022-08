Jen jeden volný trénink v pátek. Pak už by se mělo o něco bojovat, navrhuje šéf F1

F1 vloni zavedla sprintové závody. Vloni i letos byly tři (jeden nás ještě čeká v Brazílii). Stefano Domenicali se však nechal slyšet, že F1 bude ještě agresivnější. Ital chce méně tréninků a více sezení, ve kterých se udělují body nebo jiné ceny.

„Myslím, že volné tréninky jsou velmi zajímavé pro inženýry nebo pro jezdce. Ale ve sportu je potřeba o něco bojovat,“ řekl Domenicali, kterého cituje RaceFans.

Domenicali uvedl, že chce být „velmi agresivni“, abychom „měli jeden volný trénink v pátek ráno a pak pokaždé, když vyjedeme na trať, měli něco, za co bude ocenění.“

„Pokaždé, když budeme na trati, s respektem k nedělnímu závodu, který musí být vždy nejdůležitější součástí, by mělo být o co bojovat, pokud jde o body nebo ceny. To je můj názor.“

Šéf F1 předloží svůj návrh na příštím zasedání Komise F1, která má pravomoc schválit změny pro sezonu 2023 a poslat je k potvrzení Světové radě motorsportu.

Komise bude rovněž projednávat možné změny stávajícího formátu sprintových závodů a zvýšení počtu těchto podniků ze tří na šest. MotoGP nedávno zavedla podobný formát, který bude v příštím roce použit ve všech víkendech.

„Jako vždy, když něco měníte, máte lidi, kteří jsou pro, a lidi, kteří pro nejsou. Je to součást normální diskuse.“

„Pracujeme na tom, aby se příští rok jelo šest sprintových závodů. Pracujeme společně s FIA na dokončení detailů.“

Podle Domenicaliho se bude téma diskutovat na dalším setkání Komise F1.

„Pokud jsou lidé, kteří sledují grand prix nebo závody MotoGP, spokojeni a promotéři jsou spokojeni a média jsou spokojena, řekl bych, že výsledek by se měl najít snadno, pokud jde o řešení.“

„To, o čem chceme diskutovat na příští Komisi F1, je, jak provést nějakou korekci samotného formátu sprintu, abychom zjistili, zda je něco, co můžeme zlepšit. V návaznosti na to, co jsem řekl, bych rád viděl, aby se v každém jednotlivé session, kromě například první, na trati něco udělovalo. To je něco, o čem bych opravdu rád diskutoval s jezdci a týmy a samozřejmě s FIA, protože si myslím, že to dodá intenzitu, kterou chce každý vidět, když jste na trati.“