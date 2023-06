Jen jeden pokus. Alonso navrhuje návrat ke kontroverznímu formátu kvalifikace

Fernando Alonso navrhuje návrat k formátu kvalifikace, který platil v době, kdy v královně motorsportu začínal.

Jezdci si chtějí v kvalifikaci udělat prostor na trati, což vede zejména u kratších okruhů k tomu, že se postupně hromadí na konci kola, kde jedou pomalu a někdy dokonce téměř zastaví. Problém nastává v okamžiku, kdy do podobné „zácpy“ přijede jezdec, který své rychlé kolo už dokončuje.

Red Bull Ring je z hlediska času na kolo nejkratším okruhem, takže není překvapením, že se téma objevilo na tiskové konferenci.

Fernando Alonso nabízí řešení – formát „jednoho pokusu“, který platil v letech 2003 až 2005. Každý jezdec by měl trať zcela pro sebe a jeden pokus. Jedná se o kontroverzní formát, protože podmínky na trati se mohou v průběhu kvalifikace měnit, takže jezdci nemusí mít stejné podmínky.

„Je to téma každého víkendu, zejména na krátkých okruzích,“ připustil Alonso. „Existuje několik možností, jak to zlepšit. Jednou z nich je kvalifikace na jedno kolo, jako tomu bylo v minulosti. To by podle mého názoru bylo ideální, protože na trati je jen jedno auto.“

Podle Alonsa by to mělo výhody. „Jde například o plné televizní pokrytí tohoto kola pro všechny sponzory a podobně. Vytvořilo to trochu dramatu v případě změny počasí v průběhu kvalifikace – mohli jste vidět různá auta na pole position, různá jména.“

Podobně to vidí také Carlos Saonz. „S kvalifikací na jedno kolo by se možná dalo experimentovat, jak říkal Fernando – třeba ve sprintových víkendech, abychom vyzkoušeli, jestli by to fungovalo,“ řekl Sainz.

„Já osobně jsem tomu fandil, protože se mi líbí ten pocit, když máte najednou celou trať pro sebe a jste pod tlakem, abyste předvedli výkon pouze v jednom kole. Myslím, že by to pro nás byla opravdu dobrá zábava – a také pro naše sponzory a pro všechny ostatní.“

Sainz uvedl, že současné technologie umožňují celý formát udělat atraktivním způsobem. Kromě reálného vozu by na trati mohl být i „duch“ alias animace vozu, který drží nejrychlejší čas, srovnání v minisektorech apod.

„Já osobně bych byl velkým fanouškem pouze jednokolové kvalifikace. Každý by jel jedno kolo třeba v náhodném pořadí nebo tak něco,“ řekl Valtteri Bottas.

Ne všichni jezdci si však myslí, že kvalifikace na jedno kolo je správným řešením. Max Verstappen tento formát označil za „celkem v pohodě“, ale řekl, že kvůli možnosti ovlivnění výsledků vývojem trati si není „jistý, zda je to nejlepší nápad“.

Dvě skupiny?

Pokud už tento nápad neprojde, navrhuje Sainz na některých okruzích rozdělit první část kvalifikace na dvě části, jako tomu je v případě formule 2 v Monaku.

„Deset vozů, jeden od každého týmu,“ navrhuje Sainz. „Myslím, že v Q2 se už provoz docela zlepší a Q3 není problém, takže v Q1 by to bylo jen na krátkých tratích – rozdělit část na poloviny a jet osm minut s jednou skupinou, osm minut s druhou.“