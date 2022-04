Jeho agresivní styl jízdy nejde s novými vozy tak úplně dohromady, říká Marko o Verstappenovi

Helmut Marko byl dotázán na Charlese Leclerca a jeho letošní formu – respektive náskok na Sainze. V odpovědi se dostal také k situaci u Red Bullu.

„U nás máme kupodivu opačný efekt,“ řekl Marko pro F1 Insider. „Sergio Pérez má k Maxovi mnohem blíž než v roce 2021. Nejjednodušší vysvětlení je, že nové vozy s menším přítlakem jednomu jezdci vyhovují více a druhému méně. Sainz je inteligentní a velmi pracovitý. V budoucnu bude pracovat na svých slabinách. V Austrálii už byl blíže, ale pak měl smůlu na červenou vlajku a později na volant. Pérez je s nastavením vozu velmi spokojený. Max to má těžší. Zatím nenašel správnou rovnováhu, a proto nemá ve vůz plnou důvěru. Jeho agresivní styl jízdy nejde s novými vozy tak úplně dohromady.“

Verstappen má na kontě jedno vítězství a dvě odstoupení. Na Leclerca tak bodově ztrácí.

„Jeho mladistvý věk je předurčen k netrpělivosti. Řekl jsem mu, že do konce sezony zbývá ještě 20 závodů, ve kterých se hraje o více než 500 bodů a to i za sprinty a nejrychlejší kola. Nic není ztraceno.“

„Ferrari je však velmi spolehlivý vůz, který je rychlý za všech podmínek a zřejmě od začátku jede vždy ve správném okně pro pneumatiky. S naším vozem je to složitější. Potřebujeme k tomu mnohem delší čas. Musíme na tom zapracovat.“

„S Vettelem jsme v polovině sezony ztráceli 44 bodů, ale přesto jsme vyhráli. Dokonce i tehdy proti Ferrari. Navíc v prvních dvou závodech sezony jsme byli Ferrari vyrovnaným soupeřem. Pouze ve třetím podniku v Melbourne jsme neměli proti Leclercovi šanci, alespoň v závodě ne. To mělo co do činění s drolením pneumatik a nedokonalým nastavením.“

Forma Ferrari ho nepřekvapila

Marko uvedl, že ho forma Ferrari v prvních závodech nepřekvapila. „Po prvních testech v Barceloně bylo jasné, že Ferrari má velmi konkurenceschopný vůz. Zejména v rukou Leclerca. Navíc my jsme těžší, Ferrari se přiblížilo hmotnostnímu limitu více než my. Myslíme si, že máme o deset kilogramů více. To jsou stále tři desetiny. To nám dává další naději, protože jen díky snížení hmotnosti budeme o tři desetiny rychlejší.“