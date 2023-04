Jedno z překvapení sezóny. Výrobci mají hned na začátku problémy se spolehlivostí

Jedno z největších překvapení letošní sezóny? Tři ze čtyř výrobců má problémy se spolehlivostí už na začátku velmi dlouhé sezóny.

Současné pohonné jednotky jsou ve F1 od roku 2014 a budou tady do konce sezóny 2025. Chtělo by se říci, že výrobci už mají dostatek zkušeností a pohonné jednotky vyladěné, ale nesmíme zapomínat na to, že vloni došlo k poměrně velké změně.

Do loňského roku musela biosložka tvořit něco přes 5 % paliva. Od loňského roku je to 10 %.

Po nezbytných úpravách došlo vloni ve dvou fázích (od března a od září) ke zmrazení vývoje. Během zimy mohli výrobci pracovat už jen na změnách software a také na spolehlivosti.

O to překvapivější je, že většinu výrobců má hned na začátku sezóny problémy se spolehlivostí.

Nejde samozřejmě jen o nedokončení závodu. Jezdci mají omezený počet komponent a pokud jejich počet překročí, přijde penalizace.

ICE, MGU-H, MGU-K, TC: 3 kusy

ES, CE: 2 kusy

EX: 8 kusů

Kolik toho musí vydržet? Nejvíce kilometrů v závodech vloni odjel Verstappen – 6389 km. Nás ale spíše zajímá celkový počet kilometrů. Těch odjel vloni nejvíce George Russell – v trénincích, kvalifikacích, sprintech a závodech odjel celkem 3122 kol nebo také 15 800 kilometrů, což je v průměru 718 km na závodní víkend. Letos máme o jeden závodní víkend více. Teoreticky by komponenta, kterou může jezdec nasadit třikrát, měla vydržet přes 5500 km. V případě komponent, které lze nasadit jen dvakrát, je to hodně přes 8 tisíc kilometrů.

Týmy obvykle v pátek nasazují starší komponenty, u kterých je tedy i větší šance na poruchu. Pokud se však jezdci pokazí některá z komponent příliš brzy v rámci svého cyklu, penalizaci se nevyhne.

Letos byly problémy už na začátku sezóny.

Ferrari

Charles Leclerc zřejmě stanovil nový rekord. Penalizaci dostal už ve druhém závodě sezóny, když nasadil třetí řídicí elektroniku. První dvě se pokazily v Bahrajnu. V Džiddě ale nasadil také druhou MGU-H a preventivně rovněž druhý motor. Ten dostal také Sainz.

V Austrálii pak všichni jezdci zákaznických týmů dostali nový spalovací motor. Podle Ferrari šlo o preventivní a plánované opatření. Motor se po kontrole vrátí zpět a jezdci ho budou moci znovu použít.

Po závodě v Austrálii musel Hülkenberg zastavit na trati kvůli problémům s MGU-K. Jezdec Haasu měl obrovské štěstí, protože kdyby k problémům došlo o pár kilometrů dříve, nezískal by body.

Mercedes

Mercedes byl vždy synonymem spolehlivosti. Odstoupení Lewise Hamiltona kvůli problémům s pohonnou jednotkou od roku 2014 do teď bychom mohli spočítat na prstech jedné ruky.

Letos se ale technické problémy nevyhýbají ani Mercedesu. Lando Norris musel v Bahrajnu mnohokrát do boxů kvůli problémům s pneumatickým systémem. V dalším víkendu musel nasadit nový spalovací motor (ICE), turbo, MGU-H, MGU-K a výfuk (ES).

V Austrálii se pak zakouřilo a dokonce „zahořelo“ z vozu George Russella. Mercedes do teď přesnou příčinu problému nezveřejnil.

Před víkendem v Melbourne vyměnil Mercedes u všech vozů výfuky. Důvodem byly obavy o bezpečnost poté, co došlo v Džiddě k poškození výfukového systému u Lance Strolla.

Honda

Problémy má také Honda. Sergio Pérez nastoupil do druhého závodního víkendu s druhou baterií a druhou řídicí jednotkou. První baterie prý selhala.

Po předčasném konci v kvalifikaci v Melbourne nasadil Pérez třetí baterii a třetí elektroniku. Mexičan pak startoval z boxů.

Alpine

Francouzský výrobce má zatím jako jediný čisté konto. Jeho statistický záznam je však trochu deformován faktem, že dodává pohonné jednotky jen sám sobě – a je tedy menší šance, že se něco pokazí.

Na druhou stranu musel Alpine odvést lepší práci, protože v testech odjel ze všech výrobců nejméně kilometrů. Během zimy pracovali ve Francii zejména na vyřešení dřívějších problémů s vodním čerpadlem.