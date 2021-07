Jedno z nejlepších prvních kol, které jsme za dlouhou dobu viděli, říká Webber o Silverstonu

„Bylo to skvělé. Je to přesně to, co chceme,“ řekl Mark Webber, kterého cituje Motorsport.com. „Myslím, že to bylo jedno z nejlepších prvních kol, které jsme za dlouhou dobu viděli. Dalo se to očekávat, měli několik skvělých soubojů kolo na kolo – v Barceloně, Imole, Bahrajnu. Všichni jsme věděli, že se to stane. Ať jich je ještě více.“

„V Silverstonu byla mimořádná atmosféra, byla to jedna z nejlepších grand prix, které jsem za dlouhou dobu navštívil: 120 000 lidí v den závodu a dvě skvělá auta v první řadě.“

„Skvělé první kolo: na začátku projeli zatáčku 1, pak jeli kolo na kolo do Brooklands a Lewis to samozřejmě zkusil v Copse a nevyšlo mu to.“

Při pohledu na víkendovou Velkou cenu Maďarska Webber říká, že Verstappen by měl mít výhodu vozu, ale Hamilton v minulosti ukázal, že na Hungaroringu může vyhrát i s horším týmem. Připomeňme, že tam vyhrál už osmkrát.

„Myslím, že Lewis je v Budapešti magický. Na této trati je naprosto fenomenální,“ řekl Webber.

„Ale nezapomeňte, že Max je také šikovný. Myslím, že Red Bull bude na této trati silný, takže Max by mohl mít víkend jako na Red Bull Ringu: pole position a pak ujet. Lewisovi by se nemuselo podařit to zvrátit. Ale jak jsem řekl, Hamilton vyhrál na Hungaroringu mnoho závodů s horším vozem. Závody, které neměl vyhrát, ale vyhrál. Hamilton bude muset být opět v nejlepší formě. Verstappen je... víte, je to gladiátor. Přesně to od něj očekáváme. Bude to dobrý víkend.“

Webber také očekává, že to mezi oběma bude po zbytek sezóny vyostřené.

„Každý závod je teď důležitý. Nevyhnutelně se mezi nimi objeví ještě nějaké další karbonové úlomky, ale naštěstí se na tento sport díváme právě kvůli tomu. Dva nejlepší proti sobě.“

Náskok Verstappena v šampionátu