Jedno pódium je málo, hodnotí Norris letošní sezónu

Lando Norris z McLarenu není spokojen s letošní sezónou formule 1. Brit v ní získal jedny stupně vítězů, což podle jeho slov nestačí.

Norris letos nedokázal navázat na svou dosud nejlepší sezónu ve F1, když v roce 2021 skončil se 160 body na šestém místě konečného pořadí. Navíc získal čtyři umístění na stupních vítězů a jednu pole position.

Letos bylo jeho maximem třetí místo v Imole a dvě nejrychlejší kola. Mezi nejlepšími pěti skončil z 22 závodů jen třikrát. V celkovém pořadí ve srovnání s loňským rokem nasbíral o 38 bodů méně a pohoršil si o jednu pozici na sedmé místo.

Norris byl přitom jediným pilotem mimo týmů Red Bull, Ferrari a Mercedes, který letos dosáhl na stupně vítězů.

„Stupně vítězů vždy něco znamenají. Znamená to něco pro mě i pro tým, ale jedny nestačí,“ řekl Norris.

„Jedny (stupně vítězů) vypadají, že jsme měli štěstí. Chcete mít pocit, že si zasloužíte tam být pokaždé. My si to rozhodně zasloužíme, nebyli jsme pro to ale dostatečně rychlí.

„Jednou je pro mě málo. Není to dost dobrá práce celého týmu a opět je to všechno kvůli autu, které jsme měli. Takže teď všichni tvrdě pracují, každý to ví, není to nic nového.“

Norris získal třikrát více bodů než jeho týmový kolega Daniel Ricciardo, který mezi nejlepšími pěti dojel jen v Singapuru.

„Víme, že jsme měli velmi těžkou sezónu. Byli jsme jako na houpačce. Měli jsme víkend jako tady (v Abú Dhabí), kde jsme byli rychlí, a pak jako v Brazílii, což byl jeden z našich nejhorších víkendů v celé sezóně,“ hodnotí Norris.

„V posledních dvou víkendech jsme tak měli jeden z nejhorších a pak jeden z nejlepších výkonů roku. Musíme toho ještě hodně pochopit, hodně se naučit, příští rok musíme udělat krok vpřed.“