Jedno nebo dvě kola a předjel bych Maxe, říká druhý Norris

Norris před dvěma týdny v Miami získal své první vítězství ve F1 a dnes měl v Imole na dosah další triumf. Cílem projel 0,7 sekundy za Verstappenem.

Brit se ale do dosahu jedné sekundy, a tedy možnosti využít DRS dostal až v posledním kole a na útok na Verstappena už proto neměl čas. Věří však, že kdyby byl závod o pár kol delší, mohl by pilota Red Bullu předjet.

„Bolí to, ale jedno dvě kola a měl bych ho. Je to škoda,“ řekl Norris, který si podle svých slov prohrál závod na začátku, kdy si Verstappen vybudoval více než šestisekundový náskok.

„Bojoval jsem až do posledního kola, na začátku jsem ale na Maxe ztratil příliš mnoho. V prvním stintu byl mnohem lepší, ve druhém jsme byli silnější my. Byla to těžká první polovina a mnohem lepší druhá polovina. Jedno nebo dvě kola navíc by byla fajn, ale dnes to nevyšlo,“ řekl Norris.

Norrisovi podle jeho vlastních slov stále připadá zvláštní být zklamaný, že se mu nepodařilo vyhrát závod.

„Myslím, že jsme v tuto chvíli v situaci, kdy můžeme s radostí říct, že jsme na úrovni Ferrari a Red Bullu. Na to si musíme zvykat. Tým odvádí skvělou práci. Je to jako obvykle, soustředíme se na stejné věci, jen teď bojujeme o první nebo druhé místo.

„Stále je proto překvapivé, že říkám, jak je frustrující prohrát, ale po minulém víkendu a vylepšeních bychom to (vítězství) měli začít očekávat.“

Piastri za stupni vítězů

Na čtvrtém místě pod stupni vítězů projel cílem druhý pilot McLarenu Oscar Piastri.

Australan za vítězným Verstappenem zaostal o 14 sekund.