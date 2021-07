Jedním z jezdců na dlouhém seznamu Williamsu pro příští rok je i Hülkenberg

Hülkenberg za Williams závodil ve své první sezóně ve F1 v roce 2010. Následně působil u Force Indie, Sauberu, Renaultu a naposledy závodil ve F1 vloni, když ve třech závodech zaskakoval u týmu Racing Point.

Letos působí jako rezervní jezdec u týmu Aston Martin, který se dříve jmenoval Force India a Racing Point.

U Williamsu by se příští rok mohla uvolnit sedačka po Georgovi Russellovi, pokud se Brit přesune do Mercedesu. Po dvou letech by se s Williamsem mohl ale rozloučit také Nicholas Latifi.

„Myslím, že v tuto chvíli nevylučujeme žádného jezdce, který by mohl být příští rok k dispozici. Nico je pro příští rok volný, máme celkem dlouhý seznam,“ řekl Capito pro The Race.

Šéf Mercedesu Toto Wolff potvrdil, že o tom, zda bude příští rok týmovým kolegou Lewise Hamiltona Russell nebo Valtteri Bottas, bude rozhodnuto během letní přestávky.

„Pro Valtteriho a George je důležité vědět, kde budou příští rok závodit. Ve Spa proto očekávám nějaké otázky,“ řekl Wolff na Silverstonu.