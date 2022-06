Jednání o závodu v Nice nemají na Monako vyvíjet tlak, tvrdí Liberty Media

Výkonný ředitel formule 1 Stefano Domenicali nedávno prohlásil, že město Nice, které leží asi 15 kilometrů od Monte Carla na Azurovém pobřeží, projevilo zájem v budoucnu hostit Velkou cenu Francie, až okruhu Paul Ricard vyprší současná smlouva.

Jistou budoucnost přitom nemá ani závod na městské trati v Monte Carlu, který se jel poprvé už v roce 1929. Vedení F1 se s promotérem závodu zatím nedokázalo shodnout na podmínkách.

Monako nejen, že platí nejmenší poplatek za pořádání z celého kalendáře, kromě toho si také vytváří vlastní přenos ze závodu a nechává si práva umístit kolem okruhu loga vlastních sponzorů.

A to je jedna z podmínek, která se nelíbí vedení F1, jejímž oficiálním partnerem je společnost Rolex. Monako má naopak smlouvu s konkurenčním výrobcem hodinek TAG Heuer.

Mnozí vidí v Domenicaliho zprávě o jednáních s Nice snahu vyvinout tlak na Monako s tím, že by F1 mohla uspořádat závod ve městě těsně sousedícím s monackým knížectvím. Maffei to však odmítá.

„Ne, my jen chceme mít skvělé závody, o to nám jde. Spousta lidí má zájem pořádat závod a my se vždy díváme na alternativy,“ řekl Maffei Autosportu.

„Toto tvrzení zpochybňuji,“ odpověděl na dotaz, zda F1 jedná s Monakem tvrdě. „Myslím, že Monako má nejlepší smlouvu ze všech tratí v kalendáři. Zaslouží si to. Jsou ale určité věci, které musí být v souladu se všemi ostatními.

„Myslíme si, že Monako je výjimečné a nádherné místo. Spravedlnost ale říká, že určité věci by měly být všude. My se jen snažíme chránit naše sponzory,“ řekl ke střetu hodinářských značek.

Maffei nedávno řekl, že F1 by mohla následovat model Las Vegas a v některých „tradičních“ podnicích vystupovat v roli promotéra. V případě Monaka by tomu tak ale podle něj nebylo.

„Řekl jsem, že to zkusíme, má to potenciál, mohli bychom být sponzory někde jinde. Zatím nemáme žádné plány, je to ale zajímavý model,“ řekl.

„Nejprve uvidíme, jestli můžeme uspět v Las Vegas. Pokud bychom si vybrali další místo, nejsem si jistý, že (Monako) je tím, kde bychom začali, abychom tomu přidali hodnotu. Myslím, že jsou jiná místa, kde by to mohlo být přínosnější.“