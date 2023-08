Jednání Hamiltona s Mercedesem protahují pouze detaily, myslí si Coulthard

Jedním z jezdců F1, kteří stále nemají platnou smlouvu pro příští sezonu, je i Lewis Hamilton.

O jednáních mezi ním a Mercedesem se toho napsalo již hodně, přesto se na oficiální oznámení prodloužení spolupráce, která trvá již od sezony 2013, stále čeká.

Na druhou stranu nic nenasvědčuje tomu, že by se obě strany neměly domluvit. Oba tábory navíc tvrdí, že jde víceméně jen o formalitu a že zbývá dořešit několik detailů – ty se přitom podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa nemají týkat délky a ani hodnoty kontraktu.

K možným důvodům, které stojí za průtahy podpisu nové smlouvy, se nyní vyjádřil bývalý pilot F1 David Coulthard.

„Nemyslím si, že existuje nějaká reálná šance, že Lewis opustí Mercedes, pokud nedojde k nějakému vážnému zádrhelu. Ten si ale nedokážu představit,“ řekl vicemistr světa z roku 2001 pro web Irish News.

„Podle mě jde jen o to, kdy se podpis podaří uskutečnit. Nejsem si vědom toho, že by Lewis změnil názor na to, zda chce závodit, nebo ne. Také si nemyslím, že by měl Mercedes nějaké pochybnosti,“ je přesvědčen Coulthard.

„Mercedes bude chtít od Lewise určitý čas pro své partnery. Některé firmy se upsaly stříbrným šípům hlavně proto, že je tam Lewis, a nikoliv George Russell. Lewis tak možná chce méně závazků,“ předjímá bývalý pilot McLarenu či Red Bullu.

„To, k čemu se Lewis upíše, není jen o závodění. Jde o to, jaká marketingová práva si ponechá, pokud jde o jeho osobu, a jaká práva prodá týmu. Mercedes si kupuje víc než jen Lewisovy jezdecké služby. Jde i o PR a marketing,“ dodal Coulthard.